أتاحت وزارة السياحة خمس خدمات رقمية عبر التطبيق الوطني الشامل «توكلنا»، في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل الرقمي وتيسير وصول المستفيدين إلى خدمات القطاع السياحي، بما يسهم في تحسين تجربتهم ورفع كفاءة تقديم الخدمات لمواكبة التطور الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواءمة الخدمات الرقمية للوزارة مع توجهات هيئة الحكومة الرقمية، وتعزيز التكامل مع المنصات الوطنية، بما يسهم في توسيع قنوات الوصول إلى خدمات القطاع السياحي وتيسير الاستفادة منها.

وتشمل الخدمات التي أتاحتها الوزارة عبر التطبيق الوطني الشامل «توكلنا»: التقديم على رخصة إرشاد سياحي، وتراخيص وتقديمات وزارة السياحة، وتدريب الإرشاد السياحي، وعرض طلبات التدريب والشهادات بوزارة السياحة، والاستعلام عن المرخصين في وزارة السياحة.

وتتكامل الخدمات المتاحة عبر التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» مع منصة السياحة (https://tourism.sa/ar/)، التي أطلقتها الوزارة ضمن جهودها لتطوير منظومة رقمية متكاملة لخدمات القطاع السياحي، حيث يمكن للمستفيدين تقديم طلباتهم عبر التطبيق، لتُعالج من خلال الأنظمة الرقمية للوزارة، بما يعزز ترابط الخدمات واستمرارية الإجراءات عبر القنوات الرقمية المختلفة، وعبر التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» حيث يمثل خطوة إضافية في جهود الوزارة لتطوير خدماتها الرقمية، وتمنح المستفيدين خيارات أوسع للوصول إليها، في إطار شراكات الوزارة المثمرة مع الجهات الحكومية الأخرى، مبيناً أن الإطلاق جاء نتاجاً للتعاون المستمر بين وزارة السياحة وهيئة الحكومة الرقمية، مؤكداً استمرار التعاون من أجل توفير خدمات رقمية متطورة تسهم في تعزيز تطور القطاع السياحي في المملكة.

ويأتي إتاحة هذه الخدمات عبر التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» امتداداً لجهود وزارة السياحة في تطوير منظومة الخدمات السياحية الرقمية، وتوسيع قنوات الوصول إليها، وتعزيز التكامل بين منصاتها وخدماتها الرقمية، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر سهولة وكفاءة للمستفيدين، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.

// انتهى //