طيران دلتا في المملكة.. ممر جوي جديد بين السعودية والولايات المتحدة

أعلنت خطوط دلتا الجوية إضافة وجهة جديدة على خريطة رحلاتها العالمية، وتحديدا في قلب الشرق الأوسط. ففي أكتوبر 2026، ستدشّن الشركة رحلاتها المباشرة بين مركزها الرئيسي في أتلانتا والعاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعزز تدفق التجارة والاستثمار المتنامي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

نقلة نوعية في شبكة دلتا العالمية

يمثل إطلاق هذه الوجهة الجديدة خطوة محورية في مسار نمو وتوسع شبكة طيران دلتا عالميا، إذ ستكون هذه الرحلة -التي تمتد لأكثر من 7000 ميل- واحدة من أطول رحلات الشركة، لتوفر دلتا عبر هذا الخط الجديد جسرا مباشرا يربط المسافرين بين السعودية وأمريكا الشمالية، مع إتاحة وصول ميسّر وسلس من الولايات المتحدة إلى الرياض ومنها إلى مختلف مدن المملكة. وبفضل شبكتها العالمية التي تضم أكثر من 5000 رحلة يوميا، تفتح طيران دلتا أمام المسافرين من السعودية آفاقا واسعة للوصول إلى أكثر من 300 وجهة في 6 قارات، مما يجعل الرحلات من وإلى المملكة أكثر سهولة وتنوعا من أي وقت مضى.

إد باستيان: الرياض محطة رئيسية في توسع دلتا العالمي

وقال إد باستيان الرئيس التنفيذي لطيران دلتا: «يُمثل هذا الخط الجديد فرصة مميزة لمسافرينا من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، فعندما تزور المملكة، وتحديدا الرياض، ترى مشهدا مبهرا للتطور والضيافة. رؤية السعودية 2030 تُحدث تحولا غير مسبوق في المملكة، ويسعدنا أن نكون جزءا من هذه الرحلة الطموحة التي تفتح آفاقا جديدة للسياحة والتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والسعودية». وأضاف: «مع دخولنا قرننا الثاني، يزداد التزامنا قوة أكثر من أي وقت مضى، فنحن نسعى لربط مزيد من المجتمعات وخلق فرص جديدة للمسافرين وقطاع الأعمال والعائلات في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفي أنحاء العالم كافة».

رحلات أكثر راحة للعائلات والمسافرين من المملكة

وبالنسبة للعائلات والمسافرين من المملكة، تمثل هذه الوجهة الجديدة خيارا أكثر راحة وسهولة بفضل الاتصال المباشر مع أكبر مركز عمليات لخطوط «دلتا» الجوية في أتلانتا. ويمكن للعملاء الاعتماد على أداء «دلتا» التشغيلي الموثوق الذي يمنح راحة البال للمسافرين مع الأطفال أو كبار السن أو أولئك الذين يسافرون ضمن جداول زمنية دقيقة، مع الاستمتاع بتجربة سفر راقية على متن طائرة A350-900 الحديثة والهادئة، التي صُممت لتناسب الرحلات العائلية والعلاجية والعطلات الموسمية على حد سواء.

تعزيز السياحة والربط الجوي ضمن رؤية السعودية 2030

كما تشكل هذه الخطوة دفعة قوية لقطاع السياحة والربط الجوي في المملكة، التي تجاوزت أهدافها السياحية الأولى ضمن رؤية السعودية 2030 ورفعت مستهدفها إلى 150 مليون زيارة بحلول عام 2030، ما يعكس الحاجة المتزايدة إلى رحلات طويلة ومباشرة ذات مستوى متميز. كما أن وجود ممر جوي موثوق بين الرياض والولايات المتحدة يعزز مكانة المملكة كمركز ترحيبي عائلي بين 3 قارات، ويدعم السياحة المحلية. كما يعني ارتفاع عدد المسافرين الأمريكيين المزيد من الفرص لقطاع السياحة والأعمال، في وقت تمضي فيه المملكة بخطى سريعة نحو تحقيق أهداف رؤيتها الطموحة. وترى خطوط دلتا الجوية في هذه الوجهة الجديدة أكثر من مجرد توسع شبكي، بل مدخل إستراتيجي إلى الشرق الأوسط ومرحلة جديدة ضمن خطتها للتوسع العالمي، نحو ربط وجهات أكثر حول العالم من أي وقت مضى.

شراكة إستراتيجية مع طيران الرياض

وفي عام 2024، أعلنت «دلتا» أيضا شراكة إستراتيجية مع «طيران الرياض» المملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتصبح طيران «دلتا» الشريك الحصري لطيران الرياض في أمريكا الشمالية، والأمر ذاته في الرياض. وتشمل هذه الشراكة اتفاقية الرمز المشترك، ودمج برامج الولاء، وإمكانية التعاون المشترك في مجالات مثل الصيانة والتدريب، ما يعزز التكامل التشغيلي والربط بين المملكة والولايات المتحدة.

تمثل هذه الوجهة الجديدة أكثر من مجرد توسع في شبكة خطوط دلتا الجوية، فهي جسر جديد للتعاون والتقارب بين الشعوب، يعكس التزام الشركة برؤيتها في أن تكون أكثر شركات الطيران اتصالا على مستوى العالم. ومع وصول طيران دلتا إلى الرياض، تُفتح أمام رجال الأعمال والسياح ومحبي الثقافات آفاق جديدة للتبادل والفرص المشتركة بين المملكة والولايات المتحدة.