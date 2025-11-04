أرامكو السعودية تعلن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025

أعلنت أرامكو السعودية اليوم نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2025، حيث سجلت أداءً ماليًا قويًا يعكس مرونتها التشغيلية، والتزامها بالنمو المستدام، وقدرتها على التكيّف مع متغيرات السوق.

وبلغ صافي الدخل المعدل 104.9 مليار ريال سعودي (28.0 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بـ104.0 مليار ريال سعودي (27.7 مليار دولار أمريكي) خلال نفس الفترة من عام 2024.

كما سجلت الشركة تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل بقيمة 135.4 مليار ريال سعودي (36.1 مليار دولار أمريكي)، وتدفقات نقدية حرة بلغت 88.4 مليار ريال سعودي (23.6 مليار دولار أمريكي)، وذلك ارتفاعًا من 132.1 مليار ريال سعودي (35.2 مليار دولار أمريكي) و82.5 مليار ريال سعودي (22.0 مليار دولار أمريكي) على التوالي في الربع الثالث من العام السابق.

وانخفضت نسبة المديونية إلى 6.3% كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بـ6.5% كما في 30 يونيو 2025، مما يعكس مركزًا ماليًا قويًا.

وأعلن مجلس الإدارة توزيعات أرباح أساسية للربع الثالث بقيمة 79.3 مليار ريال سعودي (21.1 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة إلى توزيعات مرتبطة بالأداء بقيمة 0.8 مليار ريال سعودي (0.2 مليار دولار أمريكي)، سيتم صرفها في الربع الرابع.

كما أبرزت الشركة تقدمها في خطط التوسع من خلال الإعلان عن استثمار مخطط في شركة هيوماين، ضمن إستراتيجيتها للتحول الرقمي وتعزيز إمكانات الذكاء الاصطناعي، رفع مستهدف نمو الطاقة الإنتاجية لغاز البيع إلى نحو 80% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2021، بإجمالي متوقع للغاز والسوائل المصاحبة يبلغ نحو ستة ملايين برميل مكافئ نفطي يوميًا، وإتمام صفقة مشاريع الجافورة للمعالجة والنقل بقيمة 41.8 مليار ريال سعودي (11.1 مليار دولار أمريكي)، مما يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع الغاز غير التقليدي.

كما تم تأسيس شركة فوجيان سينوبك أرامكو للتكرير والبتروكيميائيات المحدودة، دعمًا للتوسع الإستراتيجي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، والإقبال القوي على إصدار صكوك دولية بقيمة 11.25 مليار ريال سعودي (3.0 مليار دولار أمريكي)، بما يعكس ثقة المستثمرين في قوة ومرونة أرامكو المالية.