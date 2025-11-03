الابتكار من أجل التحول، والاستدامة من أجل المستقبل؛ بهذين العنوانين العريضين، تستعد المملكة لتكون محط أنظار العالم باستضافتها مؤتمر ومعرض التأمين العالمي INGATE في محافظة الدرعية بالرياض، هذا الحدث الدولي، الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، يُعقد تحت رعاية وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، بتنظيم هيئة التأمين، ليشكل منصة استراتيجية محورية ترسم خارطة طريق جديدة ليس فقط لقطاع التأمين، بل للمنظومة المالية بأكملها.

ويواكب المؤتمر لحظة مفصلية عالميًا، حيث لم يعد الابتكار مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية لضمان النمو ومواجهة التحديات، وانطلاقًا من ذلك، سيجمع «INGATE 2025» نخبة من قادة الفكر وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة أكثر من 100 متحدث دولي ومحلي، وما يزيد على 150 جهة من كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين ورواد التقنية المالية.

وعلى مدار ثلاثة أيام، ستغوص أكثر من 40 جلسة حوارية وورشة عمل في كيفية تسخير التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، ليس فقط لتعزيز الكفاءة، بل لإعادة تعريف العلاقة بين شركة التأمين والعميل عبر منتجات شخصية وحلول وقائية لإدارة المخاطر قبل وقوعها، مما يفتح المجال أمام شركات التقنية التأمينية الناشئة (InsurTech) لعرض رؤاها الثورية.

وبالتوازي مع ثورة الابتكار، يضع المؤتمر مبادئ الاستدامة في قلب نقاشاته، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة، مثل التغيرات المناخية، أصبح بناء قطاع مالي مرن ومسؤول ضرورة لا تقبل التأجيل، كما سيسلط المؤتمر الضوء على الدور المزدوج لقطاع التأمين؛ فهو ليس فقط أداة لتخفيف الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر المناخية، بل هو أيضاً مستثمر مؤسسي ضخم قادر على توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الخضراء ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، فيما سيتبادل الخبراء الرؤى حول أفضل السبل لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في نماذج الأعمال، بما يعزز الشمول المالي ويدعم أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي ينسجم تمامًا مع رؤية السعودية 2030.

ويعكس تنظيم هذا الحدث العالمي في المملكة دورها الريادي الذي تضطلع به في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل القطاع المالي، وفضلًا عن الجلسات الحوارية، سيقام معرض ضخم على مساحة 15,000 متر مربع، من المتوقع أن يستقطب أكثر من 7,000 زائر، ليكون بمثابة سوق للأفكار والشراكات.

ولا يمثل مؤتمر «INGATE» تجمعًا لصناعة التأمين فحسب، بل هو منصة تؤسس لحوار عالمي مسؤول، وتأكيد على التزام المملكة ببناء مستقبل اقتصادي متنوع، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاعها المالي ليكون نموذجاً يُحتذى به في الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية تجاه الإنسان والكوكب.