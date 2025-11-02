دله الصحية ترسخ ريادتها في ملتقى الصحة العالمي 2025 بإنجازات وشراكات نوعية وتقدير دولي

اختتمت شركة دله الصحية مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2025، الذي استضافه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في ملهم خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، بمشاركة من جهات وطنية وعالمية رائدة في قطاع الرعاية الصحية.

‎وشهد جناح دله الصحية حضوراً مميزاً من القيادات الصحية على رأسهم وزير الصحة فهد الجلاجل، والزوار والمهتمون، إذ قدّمت الشركة في جناحها عرضاً شاملاً لأبرز مشاريعها وخططها التطويرية، إلى جانب تنظيم جلسات حوارية ثرية تناولت مستقبل الرعاية الصحية والتحول الرقمي والابتكار في الخدمات الطبية، وسط تفاعل واسع من المهنيين والخبراء.

‎وجاءت مشاركة الشركة هذا العام تحت شعار «نستثمر لمجتمع صحي»، والذي يعكس التزامها المستمر بتعزيز جودة الحياة من خلال الاستثمار في تجربة متكاملة للمراجعين وربط خدماتها بالمخرجات الصحية للمجتمع على المدى الطويل.

‎وخلال أيام الملتقى، وقّعت الشركة مجموعة من الاتفاقيات والشراكات النوعية التي تعزز من حضورها الريادي في القطاع الصحي، شملت:

‎شراكة مجتمعية مع صندوق الوقف الصحي لدعم المبادرات الصحية المستدامة.

‎شراكة تقنية مع شركة Sahl AI لتطوير حلول رقمية مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي الطبي.

‎اتفاقية تعاون مع مستشفى آماد لتعزيز التكامل في تقديم الخدمات الصحية المتخصصة.

‎مذكرة تفاهم مع جامعة المجمعة للتعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

‎اتفاقية تعاون مع تكافل الراجحي لتطوير منتجات تأمينية مبتكرة تواكب احتياجات المستفيدين.

‎اتفاقية تعاون مع شركة أوتيت (Oteet) لدعم التحول التقني وتحسين تجربة المريض.

‎اتفاقية تعاون مع شركة لين لخدمات الأعمال لتطوير حلول الأنظمة الصحية وربط البيانات.

‎اتفاقية تعاون مع Wolters Kluwer لتوسيع آفاق المعرفة الطبية من خلال برامج بحثية وتعليمية مشتركة.

‎اتفاقية تعاون مع شركة الاتصالات السعودية (STC) لتعزيز البنية التحتية الرقمية في منشآت الشركة.

‎وتوّجت مشاركة دله الصحية في الملتقى بتكريم مستشفى دله النخيل من قبل الهيئة الأمريكية لمراكز التميز الجراحي (Surgical Review Corporation – SRC)، بحصوله على جائزة الالتزام المؤسسي بالتميز (Award for Institutional Commitment to Excellence)، وذلك تقديراً لجهوده المستمرة في تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في الرعاية الصحية وتحقيق نتائج جراحية متميزة.

‎كما حصد الرئيس التنفيذي لشركة دله الصحية الدكتور أحمد بابعير، تكريماً من فوربس الشرق الأوسط، باختياره ضمن قائمة أقوى القادة التنفيذيين في قطاع الرعاية الصحية بالشرق الأوسط لعام 2025، تقديراً لقيادته وجهوده في تطوير القطاع بما يتوافق مع جهود التحوّل الصحي في المملكة.

‎وأكد الدكتور بابعير أن هذه الشراكات والإنجازات تمثل امتداداً لالتزام الشركة بتطوير منظومة الرعاية الصحية في المملكة، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء قطاع صحي متكامل قائم على الجودة والاستدامة، مشيراً إلى أن مشاركة «دله الصحية» في الملتقى أسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون والابتكار في خدمة المراجع والمجتمع.

‎يُذكر أن دله الصحية تقدّم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين مراجع سنوياً من خلال شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات التخصصية، إضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية. وبالاعتماد على فريق متمرّس ونخبة من الأطباء المتخصصين، تعمل «دله الصحية» وفقاً لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحرص على القيم الإنسانية والمهنية التي جعلتها المرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة في المملكة.