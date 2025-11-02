شارك المركز الطبي الدولي في النسخة الثامنة من ملتقى الصحة العالمي 2025 برعاية وزارة الصحة خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتميزت مشاركة هذا العام بزخم خاص وتنوع ما بين: الإعلان عن جملة من المشاريع التوسعية، توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة، التكريم والإشادة من مسؤولي وزارة الصحة، واستقبال عدد كبير من الزوار الذين يبدون حرصهم على الاطلاع على كافة برامج ومبادرات المركز الطبي الدولي المتفردة.

وقد تشرف جناح المركز الطبي الدولي في الملتقى باستقبال وزير الصحة فهد الجلاجل، ثم تشرف بزيارة لاحقة لنائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، حيث اطلعا في زيارتيهما على أحدث المشاريع التوسعية، إضافة إلى المشاريع الريادية المتفردة في تعزيز العافية وصناعة نموذج فريد عالمياً للرعاية الصحية الشمولية، ينطلق من الإنسان وإليه، مع وضع جودة الحياة والعافية الشاملة في قلب كل خدمة، إضافة إلى رسالة الكلية الطبية للمركز الطبي الدولي التي تعد الأحدث في المنطقة وتجمع ما بين توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريب الصحي من جهة وتأهيل الطبيب الحكيم من جهة أخرى، وهو الطبيب الذي يتصف بما لا يمكن للذكاء الاصطناعي تولي مهامه من حيث أنه «متمكن - متعاطف - شمولي - مدافع عن الصحة».

وخلال الملتقى حظي المركز الطبي الدولي بتكريم جديد يضاف لقائمته التكريمية من مجلس الضمان الصحي خلال حفل الإعلان عن أفضل مقدمي خدمات رعاية صحية تصنيفاً في برنامج «تصنيف ضمان» للنصف الأول من عام 2025، وذلك لتميزه وجهوده في تقديم رعاية صحية عالية الجودة والكفاءة لمستفيدي الضمان الصحي.

أما على صعيد توقيع الاتفاقيات والشراكات، فقد أبرم المركز الطبي الدولي اتفاقية تعاون مع شركة فيليبس إس إن جي، للتزود بـ: مختبر قسطرة ثنائي السطح الأكثر تطوراً، جهاز تصوير الأوعية الدموية الهجين مع نظام مرن، جهاز صدى القلب عالي الأداء.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من الدكتور وليد فتيحي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي، وأكرم صيرفي الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس إس إن جي.

كما وقّع المركز الطبي الدولي مذكرة تفاهم مع شركة آفاق، الرائدة في تقنيات التعليم الصحي تهدف لتنمية قطاع التعليم الصحي وتعزيز تحول التدريب الصحي نحو بيئة رقمية مبتكرة، تسهم في تعزيز جودة التدريب ورفع كفاءة الكوادر الصحية.

وتأكيداً على أهمية التعاون وتبادل الخبرات؛ وقّع المركز الطبي الدولي اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة بهدف دعم الأبحاث العلمية والابتكار، وتمكين الباحثين، وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في تطوير الرعاية الصحية.

وفي خطوة مهمة لتعزيز البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي الطبي؛ وقّع الدكتور وليد فتيحي مع البروفيسور بيير ماجستريتي نائب الرئيس للأبحاث، مدير مبادرة الصحة الذكية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، مذكرة تفاهم بين المركز الطبي الدولي و«كاوست»، تهدف إلى تأسيس شراكة لتطوير التعاون في مجالات الأبحاث الصحية وإدارة العافية.

وختم المركز الطبي الدولي اتفاقياته بشراكة استراتيجية جديدة مع جامعة الملك عبدالعزيز لتعزيز مجالات التعاون البحثي والتدريبي وتأهيل الطلاب وبناء القدرات البحثية التي تهدف لإرساء مفهوم العافية وطول العمر وترسيخ مفهوم الصحة الشمولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالي الصحة والتعليم.

الجدير بالذكر أن المركز الطبي الدولي الذي يُعد أول مستشفى خاص اعتمد لتدريب الأطباء في السعودية، والذي تميز بتقديم نموذج فريد في التثقيف الصحي والتوعية بأكثر من 90 فيلماً بعدة لغات، وتصميم «مؤشر العافية» الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً، واستغرق عقدين من الزمن في صناعة نموذجه الخاص، يشهد حالياً مرحلة مهمة من المشاريع التوسعية باستثمارات تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال، تشمل: المركز الطبي الدولي (مكة المكرمة)، المركز الطبي الدولي (أبحر)، المدينة الطبية للمركز الطبي الدولي (المدينة المنورة - أحد)، الكلية الطبية المتفردة بشراكات عالمية لتأهيل الطبيب الإنسان الحكيم.