شهادة عالمية جديدة لمستشفى دله النخيل تعكس التزامه بالتميّز والتفوّق الطبي

حاز مستشفى دله النخيل، أحد المستشفيات الرئيسية التابعة لشركة دله الصحية، على جائزة الالتزام المؤسسي بالتميز (Award for Institutional Commitment to Excellence) من الهيئة الأمريكية لمراكز التميز الجراحي (Surgical Review Corporation – SRC)، وذلك تقديراً لجهوده المستمرة في تطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في الرعاية الصحية وتحقيق نتائج جراحية متميزة.

وتُمنح هذه الجائزة للمستشفيات العالمية التي تُظهر التزاماً راسخاً بمعايير الجودة والتميز المؤسسي، وتحرص على تطوير خدماتها وتحقيق أفضل نتائج سريرية وجراحية بما يضمن سلامة المرضى ورضاهم.

ويأتي هذا التقدير الدولي لمستشفى دله النخيل نظير التزامه بالتميز الجراحي في اثني عشر مركز تميز جراحي معتمد من الهيئة الأمريكية لمراكز التميز الجراحي، وهي تشمل تخصصات متعددة (علاج الثدي، جراحة القولون والمستقيم، التنظير، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة الفتق، استبدال المفاصل، إدارة حصوات الكلى، جراحة الأيض والسمنة، الجراحة الأقل تدخلاً، جراحة العظام، التخدير المتخصص، السمنة).

وأكدت شركة دله الصحية أن حصول مستشفى دله النخيل على هذه الجائزة يعدّ شهادة عالمية تعكس التزام الشركة الراسخ بأعلى معايير الجودة والتميز وحرصها الدائم على سلامة المرضى وتحقيق أفضل النتائج الجراحية.

ويُعد هذا الاعتماد إضافة نوعية لسلسلة من الاعتمادات العالمية التي حصل عليها المستشفى، من بينها:

اعتماد سباهي (CBAHI)

اعتماد الهيئة الأمريكية المشتركة (JCI)

اعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP)

اعتماد منظمة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (GHA) في مجال السياحة العلاجية، وهي منظمة أمريكية تُعنى بتقييم واعتماد المستشفيات التي تقدم خدماتها للمرضى الدوليين

اعتماد الاتحاد الدولي لقياس نتائج الرعاية الصحية المبلّغة من المرضى (ICHOM)، الذي يُعد اعترافاً نوعياً مبنياً على تجارب المرضى ونتائج علاجهم.

وأكدت الشركة أن السعي نحو التميز وتحقيقه والمحافظة عليه يمثل أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجيتها، التي تقوم على تقديم خدمات صحية متكاملة عبر منظومة حديثة تشمل المستشفيات المتخصصة، والعيادات، والرعاية المنزلية، والطب الاتصالي، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي.

يذكر بأن دلّه الصحية تقدّم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين مراجع سنوياً من خلال شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات التخصصية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية. وبالاعتماد على فريق متمرس ونخبة من الأطباء المتخصصين، تعمل دلّه الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحرص على القيم الإنسانية والمهنية التي جعلتها المرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة في المملكة