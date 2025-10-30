عُقد اليوم في الرياض اجتماع الطاولة المستديرة السعودية – الأردنية، برئاسةوزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الاستثمار الأردني الدكتور طارق أبو غزالة، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الأمير منصور بن خالد بن فرحان، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول، ورئيس مجلس الأعمال السعودي – الأردني عبدالرحمن الثبيتي.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص السعودي جرى خلاله بحث الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز الشراكات الثنائية، ومناقشة سبل تمكين المستثمرين، بما يسهم في نمو الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية «التحديث الاقتصادي» الأردنية حتى عام 2033م.

وعلى هامش الاجتماع، وقّعت وزارة الاستثمار السعودية ونظيرتها الأردنية ملحقًا معدلًا لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، في خطوة تهدف إلى تحديث الأطر القانونية والتنظيمية للاستثمارات وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية واستدامة التعاون الاقتصادي بين المملكة والأردن.

وفي إطار المساعي المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وقّعت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية، مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد التعاون الثنائي في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة من خلال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات التنافسية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وتنفيذ زيارات ميدانية.

ويؤكد اجتماع الطاولة المستديرة وما نتج عنه من اتفاقيات عمق العلاقات الأخوية والإستراتيجية التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وحرص البلدين على تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة، ويواكب التحولات التنموية الإقليمية والعالمية.