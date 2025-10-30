«الإحصاء»: 643 ريالاً متوسط سعر الغرف الفندقية.. ونمو عدد المرافق 58% في الربع الثاني 2025

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن معدل إشغال الغرف في فنادق المملكة بلغ 53.2% خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 2.2 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغ فيها معدل الإشغال 55.4%.

وشهد معدل الإشغال في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى أيضًا انخفاضًا، حيث سجل 50.2% مقارنةً بـ 52.4% في الربع الثاني من العام الماضي، بانخفاض بلغ 2.2 نقطة مئوية.

ارتفاع عدد المرافق السياحية 58%

وأشارت البيانات إلى أن عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المملكة ارتفع بشكل ملحوظ ليبلغ 5,326 مرفقًا بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 3,371 مرفقًا في الربع المماثل من عام 2024، أي بنسبة زيادة بلغت 58%.

وشكلت الفنادق 52.6% من إجمالي عدد المرافق، بعدد بلغ 2,799 فندقًا، في حين استحوذت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى على 47.4% بعدد 2,527 مرفقًا.

تراجع متوسط أسعار الغرف

وأوضحت الإحصاء أن متوسط السعر اليومي للغرفة في الفنادق خلال الربع الثاني من 2025 نحو 643 ريالًا سعوديًا، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.9% عن السعر في نفس الفترة من العام السابق الذي بلغ 669 ريالًا.

أما في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى، فقد بلغ متوسط السعر اليومي 201 ريالًا، مرتفعًا بنسبة 1% مقارنة بـ 199 ريالًا في الربع الثاني من 2024.

انخفاض مدة الإقامة

كما بلغ متوسط مدة إقامة النزيل في الفنادق نحو 4.8 ليلة في الربع الثاني من 2025، منخفضًا بنسبة 7.7% مقارنة بـ 5.2 ليلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما في الشقق المخدومة، فبلغ متوسط مدة الإقامة 2.0 ليلة، مقارنة بـ 2.1 ليلة في الربع الثاني 2024، بنسبة انخفاض بلغت 4.8%.

كما سجّل عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بالمملكة نحو 997,357 مشتغلًا خلال الربع الثاني من عام 2025، بارتفاع نسبته 4% مقارنةً بالربع المماثل من 2024، الذي بلغ فيه عدد المشتغلين 959,175.

وبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع 247,600 مشتغل، ما يمثل 24.8% من إجمالي العاملين، بينما بلغ عدد غير السعوديين 749,757 مشتغلًا بنسبة 75.2%.

ومن حيث الجنس، بلغ عدد الذكور العاملين في القطاع 865,626 مشتغلًا بنسبة 86.8%، فيما بلغ عدد الإناث 131,731 مشتغلة بنسبة 13.2%.