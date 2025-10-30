«الإحصاء»: الناتج المحلي يرتفع 5% في الربع الثالث 2025

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً سنوياً بلغ 5.0% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وفي مقدمتها الأنشطة النفطية التي شهدت نمواً سنوياً بلغ 8.2%، إضافة إلى الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.5%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 1.8% على أساس سنوي.

نمو ربع سنوي بـ1.4%

وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 1.4% بعد التعديل الموسمي. وارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 3.1%، في حين سجّلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 0.6%، والأنشطة الحكومية بنسبة 0.7%.

مساهمات القطاعات في النمو السنوي

سجلت الأنشطة غير النفطية أعلى مساهمة في معدل النمو السنوي للناتج المحلي الحقيقي بمقدار 2.6 نقطة مئوية، تليها الأنشطة النفطية التي ساهمت بـ 2.0 نقطة مئوية، بينما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بـ 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.

مساهمات القطاعات في النمو الربعي

أما على أساس ربع سنوي، فبلغت مساهمة الأنشطة النفطية في النمو 0.8 نقطة مئوية، والأنشطة غير النفطية 0.4 نقطة مئوية، في حين ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بـ 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.