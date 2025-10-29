وقّعت «فيرتكس» للأدوية، الشركة الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا الحيوية، اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة السعودية لتحسين خدمات الرعاية الصحية للمصابين بمرض فقر الدم المنجلي والثلاسيميا بيتا في المملكة. يجسّد هذا التعاون الإستراتيجي التزام «فيرتكس» بدعم رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، ويأتي استكمالا للاتفاقية السابقة التي وقّعتها الشركة عام 2024 مع ثلاث وزارات سعودية.



علاجات متطورة

أسست الاتفاقية السابقة قاعدة متينة لتقديم علاجات متطورة بالخلايا والجينات للمرضى في المملكة. وفي هذا الإطار، أصبح مستشفى مدينة الملك فهد الطبية أول منشأة صحية حكومية تحصل على ترخيص لتقديم العلاج الجيني التجاري لمرضى فقر الدم المنجلي والثلاسيميا بيتا المعتمدة على نقل الدم. كما أطلقت «فيرتكس» ثلاث دراسات سريرية، ونظّمت سلسلة من البرامج التعليمية والتدريبية استفاد منها أكثر من 100 متخصص في المملكة. وأطلقت اليوم «سلسلة الندوات العلمية» -وهو برنامج تدريبي متخصص تم تطويره بالشراكة مع وزارة الصحة لتطوير مهارات الكوادر السعودية في مجالات العلاج الخلوي والجيني وعلم الجينوم- خلال فعاليات ملتقى الصحة العالمي. كما تواصل الشركة مناقشاتها مع مؤسسات التصنيع المحلية بهدف إنتاج العلاجات محليا لخدمة المرضى في المنطقة.

دعم الابتكار العلمي

وتؤكد مذكرة التفاهم الجديدة مواصلة «فيرتكس» التزامها بدعم الابتكار العلمي لخدمة المرضى في السعودية. ويتضمن التعاون توسيع السجل الوطني للمرضى لجمع البيانات في المجالات الطبية والبحثية والعلمية لدعم الأبحاث المتعلقة بفقر الدم المنجلي والثلاسيميا بيتا. كما تشمل الشراكة إطلاق حملات توعوية وطنية لزيادة الوعي المجتمعي باضطرابات الدم الوراثية وأهمية الكشف المبكر عنها. إلى جانب ذلك، سيتم تطوير برامج تدريبية مشتركة للطواقم الطبية والعلمية لبناء الكفاءات والقدرات. وبناء على النجاح الذي تحقق منذ توقيع الاتفاقية الأولى، تهدف المذكرة الجديدة إلى تسريع الوصول إلى برامج الوزارة المتخصصة بأمراض فقر الدم المنجلي والثلاسيما بيتا والدفع نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل بتعزيز الوصول الوطني إلى العلاجات.

ونوقشت إنجازات التعاون وآفاقه المستقبلية خلال جلسة حوارية في ملتقى الصحة العالمي تحت عنوان «تشكيل مستقبل العلاجات المتقدمة في المملكة العربية السعودية»، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار وشركة «فيرتكس».

وبهذه المناسبة، قال هشام حجر، المدير العام لشركة فيرتيكس في دول مجلس التعاون الخليجي: «تمثل هذه الاتفاقية خطوة أخرى نحو تعزيز الابتكار الطبي في المملكة، وتُظهر تصميمنا على تحقيق تقدم في مفاوضات الوصول إلى العلاجات للمرضى المؤهلين، مع بناء قدرات وطنية مستدامة في مجال العلاجات المتقدمة. فالتقدم الذي أحرزناه منذ توقيع الاتفاقية الأولى يعكس متانة شراكتنا مع المؤسسات السعودية وطموحنا المشترك لترسيخ مكانة المملكة كرائدة في مجال العلاجات الجينية. ونحن نتطلع إلى مواصلة هذا التعاون مع جميع الأطراف لتحقيق هدفنا المشتمل في توفير العلاج على نطاق وطني».