الرميان: نمتلك مفاتيح الرخاء.. والوقت قد حان لاستخدامها لتغيير العالم

أكد ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، أن العالم يعيش مرحلة متسارعة من التحولات تتطلب نموذجًا جديدًا من التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق التنمية والازدهار المشترك، مشددًا على أن «لا يمكن للحكومات أو القطاع الخاص النجاح بمفردهم».

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة التاسعة من #مبادرة_مستقبل_الاستثمار المنعقدة في الرياض، والتي تجمع نخبة من القادة وصناع القرار والمستثمرين والخبراء من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي، وتحفيز التعاون لمواجهة التحديات التنموية والتقنية.

شراكات ذكية

وأشار الرميان إلى أن العالم يضم أكثر من 808 ملايين شخص يعيشون في فقر مدقع، مؤكدًا أن التقنية وحدها لا تكفي لمعالجة المشكلات العالمية، بل يتطلب الأمر شراكات ذكية وسياسات توازن بين الابتكار والإنسانية.

وأوضح الرميان أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة نما بنسبة 24% خلال عام واحد، وهو ما يعكس قوة بيئة الأعمال وثقة المستثمرين الدوليين في رؤية المملكة الاقتصادية الطموحة. وأضاف أن الثروة في السعودية لا تُقاس بالأرقام، بل بازدهار الإنسان وتنمية المجتمع، مؤكدًا أن المملكة أصبحت مركزًا عالميًا لجذب الاستثمارات النوعية والمبادرات المستدامة.

وشدد الرميان على أن «العالم يتغير بسرعة، والنماذج القديمة لم تعد صالحة»، داعيًا إلى تنظيم ذكي لا إفراط فيه، وأسواق مفتوحة غير مقيدة، لتحقيق نمو متوازن ومستدام يخدم الإنسانية جمعاء.

وأضاف: «نمتلك مفاتيح الرخاء، والوقت قد حان لاستخدامها لتغيير العالم»، موضحًا أن التعاون بين الحكومات والمستثمرين هو المفتاح الحقيقي لتقدم مشترك يخدم البشرية.

إصدار إعلان عالمي

وكشف الرميان أن إعلانًا عالميًا مهمًا سيصدر في ختام النسخة التاسعة من مبادرة مستقبل الاستثمار، يوحّد قادة العالم حول رؤية مشتركة للتعاون الاقتصادي والإنساني في مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي العالمي تجاوز 111 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.8% خلال عام 2025، لافتًا إلى أن المنصة حققت منذ انطلاقتها صفقات تجاوزت قيمتها 250 مليار دولار، ما يعكس دورها الريادي كمحرك رئيسي لتعزيز الاستثمارات العابرة للحدود وبناء مستقبل اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.

وتواصل #مبادرة_مستقبل_الاستثمار أعمالها في الرياض بمشاركة قادة الحكومات وصنّاع القرار والمستثمرين من أكثر من 90 دولة، لمناقشة الحلول المبتكرة والفرص الجديدة التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.