شارك وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في جلسة حوارية بعنوان «مجلس صنّاع التغيير: قادة التحالفات بين القطاعين العام والخاص» ضمن فعاليات #مبادرة_مستقبل_الاستثمار في نسختها الثامنة، التي تُعد من أبرز المنصات العالمية لمناقشة مستقبل الاقتصاد والاستثمار، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار وقادة المال والأعمال والمستثمرين والخبراء من أكثر من 90 دولة.

وخلال الجلسة، ناقش المشاركون آفاق منظومة التمويل والاستثمار ودور التحالفات بين القطاعين العام والخاص في صياغة مستقبل اقتصادي عالمي يرتكز على الاستدامة والتنافسية والابتكار.

نجاح التنويع الاقتصادي

وأكد الفالح أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تضاعف بقيادة الاقتصاد غير النفطي، مشيرًا إلى أن 40% من ميزانية المملكة ونفقاتها تمولها العوائد غير النفطية، في دلالة على نجاح مسار التنويع الاقتصادي الذي تمضي فيه المملكة بخطى واثقة ضمن رؤية السعودية 2030.

وأوضح أن المملكة وصلت إلى 30% من الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي، وأن 90% من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتدفق إلى المملكة هو غير نفطي، مما يعكس تنوع الاقتصاد السعودي وجاذبية بيئة الاستثمار.

وأضاف الفالح أن معدل الاستثمار المباشر تراجع عالميًا بنسبة 10%، في حين تضاعف في المملكة أربع مرات، مبينًا أن رؤوس الأموال الجريئة ارتفعت عشرة أضعاف، وتم ضخ أكثر من مليار دولار في تمويل الشركات الناشئة، 60% منها من الشرق الأوسط، ما يعكس تصاعد مكانة المملكة كمركز إقليمي لريادة الأعمال.

دعم النمو المستدام

وشدد وزير الاستثمار على أن المملكة ملتزمة بتقليل الحواجز وتسهيل تنفيذ الأعمال محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين ويدعم النمو المستدام والفرص النوعية في قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة، والتقنية، والخدمات اللوجستية.

يُذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار تُعد منصة عالمية تجمع قادة الحكومات وصنّاع القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات الاقتصادية والتقنية والاستثمارية الكبرى التي تشكّل مستقبل الاقتصاد العالمي، وتسلّط الضوء على الدور الريادي للمملكة في قيادة التحولات التنموية المستدامة.