«التعاونية» و «مينا الصحية» تستعرضان ابتكاراتهما الرقمية والحلول الصحية المتكاملة في معرض الصحة العالمي بالرياض

أعلنت التعاونية للتأمين، أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركتها التابعة مينا الصحية مشاركتهما في معرض الصحة العالمي 2025، الذي يُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات – ملهم، خلال الفترة 27 - 30 أكتوبر 2025، حيث تسعى التعاونية و«مينا الصحية» لتسليط الضوء على دورهما المحوري في طليعة التحول الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية السعودي اليوم من خلال هذا الحدث الرائد الذي يجمع الرواد والمبتكرين وصناع القرار من كافة أنحاء العالم، للحوار وتبادل الأفكار والمعرفة حول واقع ومستقبل القطاع.

وانطلاقاً من مكانتها الرائدة في مجال التأمين، ستستعرض التعاونية خلال الحدث المرتقب حلولها المتطورة في الصحة السكانية والرعاية الصحية الرقمية المتكاملة، وستسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة، والجهود التي تبذلها لتصبح مركزاً للابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وسيُتيح جناح التعاونية لزوار المعرض الفرصة لاستكشاف وتجربة حلولها المتكاملة للرعاية الصحية من خلال «مينا الصحية»، والتي جاءت ثمرة التحوّل الاستراتيجي للشركة من مفهوم الرعاية التفاعلية إلى مفهوم الرعاية الوقائية، حيث سيعرض الجناح منصتها المتقدمة للصحة السكانية و الصحة المهنية، وميزة مدير الحالات الافتراضي، إلى جانب برنامج التقييم الصحي الاستباقي، وكلٌّ منها مُصمّمٌ لتمكين جهود الوقاية والتنبؤ والتدخل الصحي الذي يناسب كل عميلٍ ويلبي متطلباته.

وفي تعليقٍ له بهذه المناسبة، صرّح المهندس محمد السعيد، الرئيس التنفيذي للصحة في التعاونية: «ضمن رحلتنا المستمرة نحو الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، نعتزّ بمشاركتنا اليوم في معرض الصحة العالمي التي تؤكد التزامنا ببناء منظومة صحيةٍ متكاملةٍ في المملكة تُركّز على الرعاية الوقائية، وذلك في إطار تحولٍ إستراتيجيٍ يستند لرؤيتنا الهادفة لتعزيز صحة السكان، وسعينا لدعم الكوادر الصحية والعاملين في مختلف أنحاء المملكة، تماشياً مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030».

وأضاف السعيد"من خلال توظيف الأدوات الرقمية المتقدمة وتقنيات الجيل التالي؛ مثل: تحليلات البيانات، والبحث والتطوير، نحن نرسم ملامح مستقبل تكون فيه الأولوية للوقاية، واستشراف المخاطر قبل تفاقمها، وإدارة الأمراض المزمنة بدقةٍ متناهية. هذه البرامج والجهود المبذولة لتفعيلها تهدف لترسيخ معيارٍ جديدٍ عالميٍ للتميّز في مجال صحة السكان.

هذا، وتتطلع التعاونية لاستثمار حضورها في معرض الصحة العالمي بالرياض للتواصل مع القادة المشاركين من دول العالم، واستكشاف فرص التعاون، وبناء شراكاتٍ مؤثرةٍ تعزز ريادة الشركة في مجال الصحة الرقمية داخل المملكة، وتسهم في تحقيق تطلعات المملكة لتصبح وجهة مثالية للاستثمار والابتكار في قطاع الرعاية الصحية.

ويعد معرض الصحة العالمي 2025 الذي يقام بالعاصمة الرياض منصةً مهمة لاستعراض أحدث الابتكارات وفرص الاستثمار والتجارة في الرعاية الصحية، ويتوقع أن يستقطب هذا العام أكثر من 1000 مشاركٍ و1500 عارضٍ ومستثمرٍ من داخل وخارج المملكة على مدار أيامه الأربعة، كما سيجمع الحدث مقدمي خدمات الرعاية الصحية الرواد عالمياً لرسم ملامح مستقبل القطاع، والتأكيد على السياسات والتقنيات والاستثمارات التي تعد بالتحول الشامل في هذا القطاع الواعد.