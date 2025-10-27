أعلنت خطوط دلتا الجوية الأمريكية إطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين أتلانتا والرياض اعتباراً من أكتوبر 2026، في خطوة تعد جزءاً من خطط الشركة للتوسع في وجهاتها الدولية وتعزيز حركة السفر والتجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم التعاون الاقتصادي المستدام بين البلدين.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لخطوط دلتا الجوية إد باستيان أن تدشين الرحلات إلى الرياض يمثل محطة رئيسية في مسيرة توسع الشركة عالمياً مع دخولها قرنها الثاني من العمل في قطاع الطيران، وقال: «يُمثل إطلاق الخدمة إلى الرياض خطوة مهمة في نمو دلتا عالمياً، إذ نربط عملاءنا بهذه المنطقة الحيوية التي تشهد تحولاً نوعياً في ظل رؤية السعودية 2030، ونتطلع إلى مواصلة تقديم مستويات الراحة والموثوقية التي يثق بها عملاؤنا. ويجسّد ذلك رؤيتنا الطموحة لربط العالم وخلق فرص وتجارب مؤثرة في مختلف الأسواق خلال السنوات القادمة».

ويأتي إطلاق خط الرياض ضمن إستراتيجية دلتا للتوسع العالمي، إذ أعلنت الشركة إضافة مجموعة من الوجهات الجديدة إلى شبكتها الدولية، تشمل مراكش وملبورن المقررتين في عام 2025، وسردينيا وبورتو وهونغ كونغ ومالطا التي ستنطلق في عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي مع أبرز المدن حول العالم وتوسيع حضور الشركة في الأسواق الدولية الواعدة.

وتُعد الرحلة الجديدة إلى الرياض من أطول الرحلات في شبكة دلتا، إذ تتجاوز مسافتها 7000 ميل، وستتيح للمسافرين من العاصمة السعودية الوصول بسهولة إلى أكثر من 150 وجهة في الولايات المتحدة عبر مركز الشركة الرئيسي في أتلانتا، مما يسهم في تعزيز حركة السفر والسياحة والتبادل الاقتصادي بين البلدين.

وتُشغّل دلتا رحلاتها الجديدة إلى الرياض ثلاث مرات أسبوعياً على متن طائراتها الحديثة من طراز إيرباص A350-900، التي تضم أربع درجات من الخدمة، وهي دلتا ون (Delta One)، ودلتا بريميوم سيلِكت (Delta Premium Select)، ودلتا كومفورت (Delta Comfort)، والدرجة الاقتصادية الرئيسية (Main Cabin)، إذ تتميز كل درجة بتجربة مخصصة تلبي حاجات مختلف فئات المسافرين.

وتوفّر درجة دلتا ون تجربة راقية تشمل مقاعد قابلة للتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل، ووجبات فاخرة من إعداد طهاة متخصصين، إلى جانب مستلزمات راحة بتصميم حصري من دار ميسوني (Missoni) الإيطالية. أما دلتا بريميوم سيلكت فتقدّم مقاعد أوسع بانحناءة أعمق ومزايا إضافية تمنح المسافرين رحلة أكثر راحة وخصوصية. في حين تتيح دلتا كومفورت مساحة إضافية للأرجل، وأولوية في الصعود للطائرة، وأماكن مخصصة للأمتعة العلوية. كما تقدّم الشركة لجميع درجات الخدمة منصة الترفيه Delta Studio التي توفر باقة واسعة من أحدث الأفلام والبرامج، إضافة إلى خدمة إنترنت مجاني عالي السرعة عبر تقنية Delta Sync المدعومة من T-Mobile، بما يضمن تجربة سفر متكاملة تجمع بين الراحة والاتصال طوال الرحلة.

وتُعد الرياض اليوم إحدى أبرز الوجهات العالمية الصاعدة، إذ تشهد تحولاً نوعياً في ظل رؤية السعودية 2030 التي ترسّخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والابتكار والسياحة والثقافة. ويأتي إطلاق رحلات دلتا إلى العاصمة السعودية كخطوة إستراتيجية تعكس التزام الشركة بتعزيز حضورها في الشرق الأوسط، وترسيخ دورها في دعم الربط الجوي العالمي، بما يتيح للمسافرين مزيداً من الخيارات ويجمع بين الابتكار والراحة وجودة الخدمة التي تميّزها عالمياً.