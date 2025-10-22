«الإحصاء»: تكاليف البناء السكني ترتفع 0.8%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، إصدار نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير منتجات إحصائية للقطاعات الحيوية، وتوفير مرجعية موثوقة وفعّالة وتقديرات دقيقة استنادًا إلى تحليل شامل لتكاليف المواد الأساسية، وتكاليف العمالة، وتكاليف استئجار المعدات والآلات، وتكاليف الطاقة، للقطاعين السكني وغير السكني، لدعم قرارات المقاولين والمطورين العقاريين والجهات ذات العلاقة، والإسهام في رسم خارطة طريق واضحة للمشاريع الإنشائية السكنية وغير السكنية في قطاع البناء والتشييد.

وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج مسح الرقم القياسي لتكاليف البناء لشهر سبتمبر 2025 ارتفاعًا على أساس سنوي بنسبة 0.7% مقارنةً بالعام الماضي، متأثرًا بارتفاع تكاليف البناء للقطاع السكني بنسبة 0.8%، وللقطاع غير السكني بنسبة 0.6%.

وأوضحت نتائج النشرة لشهر سبتمبر 2025، أن الرقم القياسي لتكاليف البناء سجّل استقرارًا في الأسعار على أساس شهري خلال سبتمبر 2025، مقارنة بشهر أغسطس 2025، حيث سجلت تكاليف البناء للقطاع السكني وتكاليف البناء للقطاع غير السكني استقرارًا نسبيًّا في شهر سبتمبر 2025.