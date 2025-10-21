الشريك الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط جريجور براير يوفر الدعم لدمج المكتب بشكلٍ مباشر من الرياض ضمن المنصة العالمية للشركة

أعلنت ريد سميث، شركة المحاماة العالمية، اليوم عن افتتاح مكتب في الرياض بعد حصولها على ترخيص للعمل في المملكة العربية السعودية من وزارة العدل.

ويستند إطلاق المكتب الجديد إلى الحضور طويل الأمد لشركة ريد سميث في الشرق الأوسط، والذي بدأ بافتتاح مكتبها في أبوظبي عام 1978، ليرتفع عدد مكاتبها في المنطقة إلى ثلاثة مكاتب في أبوظبي ودبي والرياض، و34 مكتباً حول العالم.

ويعمل ضمن مكتب الشركة في الرياض ثلاثة محامين انضموا إليها قادمين من شركة المحاماة المحلية محاسني وشركاه، وهم:

عماد الشيخي ، بصفة شريك. شغل الشيخي سابقاً منصب الشريك الإداري المشارك في شركة محاسني وشركاه، كما ترأس قسم تسوية المنازعات، ويتمتع بخبرة تزيد على 15 عاماً في تقديم المشورة بشأن المنازعات التجارية ذات القيمة العالية، ومشاريع الحكومة الكبرى، والصفقات الرائدة في المملكة.

، بصفة شريك. شغل الشيخي سابقاً منصب الشريك الإداري المشارك في شركة محاسني وشركاه، كما ترأس قسم تسوية المنازعات، ويتمتع بخبرة تزيد على 15 عاماً في تقديم المشورة بشأن المنازعات التجارية ذات القيمة العالية، ومشاريع الحكومة الكبرى، والصفقات الرائدة في المملكة. فورام ماجمودار، بصفة مستشارة قانونية. ماجمودار محامية أمريكية معتمدة تقدم المشورة بشأن المشاريع المشتركة، والأوراق المالية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وإعادة الهيكلة، والتأسيس، والتصفية للشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات العاملة في المملكة. وقد قدمت المشورة بشأن مجموعة من أكبر المشاريع في المملكة، بما في ذلك مشروع مترو الرياض، والرياض الخضراء، ونيوم، والمشاريع المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، وامتيازات الموانئ.

سامي صفا، مسؤول علاقات حكومية. سيؤدي سامي دوراً محورياً في دعم مبادرات الشركة المتعلقة بالشؤون التنظيمية والعملاء.

وسينتقل الشريك الإداري لريد سميث في منطقة أوروبا والشرق الأوسط جريجور براير، من لندن إلى الرياض لتقديم الدعم لعملاء الشركة وفريق العمل، وتنمية المكتب، والمساعدة في ضمان الدمج السلس لمكتب السعودية ضمن منصتها العالمية الأوسع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الشريك الإداري العالمي لدى ريد سميث كيسي رايان: «نعتز بالعلاقات المتينة التي تجمعنا بالعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 45 عاماً، ونحن ملتزمون بمواصلة ترسيخ حضورنا في هذه المنطقة الحيوية وسريعة التطور. إن نقل أحد أعضاء فريق القيادة العليا لدينا للعمل في المملكة والمساهمة في بناء قدراتنا يؤكد التزامنا بأن نكون قوة رائدة في سوق المحاماة سريعة النمو».

ومن جانبه، قال جريجور براير: «يمثل إطلاق مكتبنا الجديد في المملكة العربية السعودية خطوة طبيعية في مسيرة تطوير عروض خدماتنا للعملاء في المنطقة. ويواصل برنامج التنويع الاقتصادي الطموح للمملكة، الذي يأتي في إطار رؤية السعودية 2030، خلق فرص عمل كبيرة في مجموعة واسعة من القطاعات التي تتماشى مع تركيز ريد سميث طويل الأمد على قطاعات التمويل، والطاقة، والترفيه والإعلام، وعلوم الحياة، والنقل».

وبدوره، قال عماد الشيخي: «يسرني الانضمام إلى ريد سميث لتأسيس مكتبنا الجديد في المملكة. وفي ظل التحول الاقتصادي السريع الذي تشهده المملكة، ستسهّل هذه الخطوة نقل المعارف وإدخال موارد متطورة، مما يمكننا من مواكبة السوق سريعة النمو وتقديم مستويات أعلى من الدعم للعملاء في مجموعة واسعة من الاحتياجات التجارية والمشاريع المهمة، بالإضافة إلى المساهمة في دفع عجلة نمو السوق السعودية».

ويأتي افتتاح المكتب الجديد للشركة في المملكة استمراراً لمسيرة نموها الأخيرة بعد افتتاح مكتب في أتلانتا في يناير ومكتب آخر في دنفر في شهر فبراير. وقد انضم أكثر من 125 محامياً جديداً إلى ريد سميث في عام 2025.

وارتفع عدد المحامين العاملين في ريد سميث في الشرق الأوسط إلى أكثر من 25 محامياً، بينهم سبعة شركاء.

ويقع فريق الرياض في مكاتب ضمن مجمع ليسن فالي على طريق الملك خالد.

لمحة حول ريد سميث

ريد سميث هي شركة محاماة دولية تنشط في عدة دول، تسعى إلى توفير المساعدة للعملاء لتعزيز نمو أعمالهم. وتتبنى الشركة ثقافة شمولية في العمل وعقلية ابتكارية، وتقدم خدمات قانونية أكثر ذكاءً وإبداعاً لتحقق نتائج أفضل للعملاء. وتتميز الشركة بالمعرفة العميقة بالقطاعات والعلاقات طويلة الأمد والهيكل القائم على التعاون، مما يجعلها الشريك الموثوق في مجال تسوية المنازعات والصفقات والمسائل التنظيمية المعقدة.