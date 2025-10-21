«دلة الصحية» شريك تأسيسي في معرض الصحة العالمي 2025 و«عيادات دلة» ترعى الحدث طبيّاً

في خطوة تؤكد مكانتها الريادية في قطاع الرعاية الصحية، أعلنت شركة دلة الصحية عن مشاركتها في معرض الصحة العالمي 2025 المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات «ملهم»، وذلك بصفتها شريك تأسيسي للمعرض، في حين تتولى عيادات دلة مهام الراعي الطبي الرسمي للحدث. ويُعد معرض الصحة العالمي أحد أبرز المنصات الدولية المتخصصة في الابتكار والتقنيات الطبية، ويستقطب نخبة من الخبراء والممارسين الصحيين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

تستعرض «دلة الصحية» من خلال جناحها خدماتها الطبية الرائدة ومشاريعها التوسعية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن برامجها لتحسين تجربة المراجعين، ما يعكس التزامها برؤية المملكة 2030 نحو مستقبل صحي أكثر تطوراً واستدامة، أما «عيادات دلة»، فستقدّم الخدمات الطبية والإسعافية المباشرة لزوار المعرض والعارضين، بإشراف فرق طبية متخصصة مجهّزة بأحدث التقنيات، لضمان أعلى معايير السلامة والرعاية الصحية خلال أيام المعرض.

وفي تعليق على هذه المشاركة، صرّح المدير التنفيذي للعمليات لشركة دلة الصحية المهندس عبدالعزيز الوهيبي: «نفخر بشراكتنا التأسيسية في معرض الصحة العالمي، فهي تجسيد لثقة القطاع الصحي بدور دلّة الصحية الرائد في تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة ومبتكرة. كما نعتز بدور عيادات دلة كراعٍ طبي، مؤكدين التزامنا المستمر بكل ما يخدم صحة المراجع والمجتمع».

وتؤكد مشاركة «دلة الصحية» في هذا الحدث العالمي حرصها على تبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون، والمساهمة الفاعلة في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية محلياً وعالمياً.

ويذكر أن «دلّة الصحية» تقدّم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين مراجع سنوياً من خلال شبكة واسعة من المستشفيات والعيادات التخصصية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية.

وبالاعتماد على فريق متمرس ونخبة من الأطباء المتخصصين، تعمل «دلّة الصحية» وفقاً لأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وتحرص على القيم الإنسانية والمهنية التي جعلتها المرجع الأول للرعاية الصحية الموثوقة في المملكة.

لمزيد من المعلومات حول مشاركة «دلة الصحية» في معرض الصحة العالمي 2025، يمكن زيارة جناح الشركة في القاعة 2، الجناح H2.G10 أو متابعة الحسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشركة «دلة الصحية» (الشريك التأسيسي):

LinkedIn: DallahHealth

X: @DallahHealth

وعيادات دله (الراعي الطبي):

X: @dallahclinics

Instagram: dallah_clinics