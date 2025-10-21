أجرت شركة EXEED أول اختبار حيّ للتحقق من سلامة البطاريات في الشرق الأوسط، أعادت من خلالها تحديد معايير السلامة في عالم السيارات الكهربائية.

أُقيم هذا الاختبار التاريخي في حلبة الإمارات موتوربلكس بإمارة أم القيوين، ليجسّد التزام EXEED بالابتكار الريادي الذي يحوّل مفهوم «سلامة البطارية» من مجرد وعد إلى واقع مثبت ومجرب.

في تمام الساعة 4:30 مساءً، وأمام وسائل الإعلام والعملاء وممثلين عن هيئات دولية، خضعت سيارة EXEED RX PHEV المزودة ببطارية ذكية من نوع CATL NP ذاتية العزل لاختبار حرارة قصوى استمر لمدة 70 ثانية. وخلال التجربة، صمدت البطارية دون أن تشتعل أو تنفجر، محققة بنجاح معايير السلامة الدولية، بما في ذلك المعيار الصيني GB-38031.

وقالت السيدة ليليان شيونغ، نائبة رئيس شركة EXEED الدولية: «سلامة البطارية ليست خيارًا، بل هي أساس الثقة في عالم التنقل بالطاقة الجديدة. ومن خلال هذا الاختبار العلني، نريد من المستهلكين في الشرق الأوسط أن يروا ويشعروا ويؤمنوا بأن تقنيات EXEED آمنة بالفعل».

الحماية الذكية في كل خطوة من البداية إلى النهاية

تستفيد البطارية الذكية من تقنية CATL NP ذاتية العزل، التي تمنع انتشار الحرارة حتى في حال حدوث ارتفاع حراري في إحدى الخلايا. وبفضل نظام إدارة حراري متطور، تحافظ البطارية على أداء مستقر في الحرارة الشديدة، أو البرودة، أو الرطوبة، أو المرتفعات.

كما تتيح منظومة إدارة البطارية السحابية (BMS) مراقبة الجهد والحرارة والتيار بشكل فوري، مما يوفّر إنذارات مبكرة في حال وجود مخاطر مثل الشحن الزائد أو التفريغ المفرط أو ارتفاع الحرارة. ومن المصنع إلى المستخدم، تبقى البطارية تحت مراقبة ذكية مستمرة، بينما تعمل تقنية CATL طويلة العمر على تقليل تدهور البطارية والحفاظ على قيمة السيارة على المدى الطويل.

هندسة دقيقة لأقصى درجات الحماية

يتميز هيكل البطارية بإطار ثلاثي الأبعاد من سبيكة ألومنيوم عالية الصلابة، مع تدعيم بسمك 3 ملم في المناطق الحرجة. وأظهرت المحاكاة الانضغاطية أن الإزاحة بلغت فقط 2.6 ملم تحت ضغط 100 كيلو نيوتن، ما يؤكد مقاومتها الاستثنائية للتشوه.

كما يتكون الجزء السفلي للبطارية من طبقات متعددة تشمل حماية من PVC، وصلب عالي القوة، ووسادة MPP، وسبيكة ألومنيوم، لتوفير درع متكامل يحمي الخلايا من الصدمات والخدوش الخارجية.

تكامل في المركبة يعطي ثقة حقيقية على الطريق

يتجاوز نظام السلامة في مركبات EXEED المتطلبات الوطنية، إذ يتضمن دعائم سفلية معززة، وهيكل فولاذي عالي القوة، وتقنيات لتوزيع طاقة الصدمات من مسارات متعددة لحماية البطارية أثناء الحوادث.

وفي اختبارات الاصطدام العمودي (Pole Impact)، قام مفتاح الفصل الفوري بقطع التيار في غضون 2 ميلي/ثانية ليكون أسرع بكثير من المعدلات الصناعية. ومع موصلات بمعيار IPX8، وعزل مائي IP68، وقدرة على الخوض حتى عمق 450 ملم، فإن سيارة EXEED RX PHEV جاهزة لتحمل أصعب الظروف الجوية والطرق الوعرة.

رفع معايير الصناعة

قالت السيدة مايسا تشانغ، المديرة العامة لشركة إكسيد في الشرق الأوسط: «هذا الحدث لا يمثل إنجازًا تقنيًا فحسب، بل هو رسالة إلى قطاع السيارات بأكمله. السلامة يجب أن تكون شفافة، قابلة للقياس، ويمكن إثباتها ميدانيًا. اختبار اليوم في دولة الإمارات دليل واضح على أن إكسيد تفي بوعدها، وسنواصل إجراء المزيد من هذه الاختبارات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط».

من خلال دمج أنظمة التحكم، والكيمياء الكهربائية، والديناميكا الحرارية، والميكانيكا، والهندسة الكهربائية ضمن منظومة أمان متكاملة، لا تكتفي إكسيد بحماية السائقين، بل تضع معيارًا جديدًا لمستقبل التنقل الكهربائي في المنطقة.

وباستخدام هذا الاختبار القاسي، حولت إكسيد مفهوم السلامة إلى واقع ملموس يمكن التحقق منه والثقة به، لتضمن أن تكون كل رحلة آمنة ومستقرة وخالية من القلق.

