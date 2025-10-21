الذهب يواصل الصعود 3% مسجلاً 4374.97 دولار للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدفوعة بتوقعات خفض إضافي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة واستمرار الإقبال على الأصول الآمنة، في ظل ترقب المستثمرين لمحادثات التجارة بين واشنطن وبكين وصدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.3% ليبلغ 4,347.47 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 3.6% لتصل إلى 4,366 دولارا للأوقية.

وكان المعدن النفيس قد سجّل يوم الجمعة الماضي مستوى قياسيًا عند 4,378.69 دولار للأوقية، قبل أن يتراجع بنسبة 1.8% في أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف مايو.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.7% لتسجّل 52.23 دولار للأوقية، بعد أن لامست مستوى قياسيًا عند 54.47 دولار يوم الجمعة قبل أن تتراجع بنسبة 4.4%، كما صعد البلاتين بنسبة 2.1% إلى 1,642.79 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.8% ليصل إلى 1,498.31 دولار للأوقية.