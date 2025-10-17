سجلت مجموعة stc حضورا بارزا في فعاليات معرض GITEX Expand North Star 2025 (أكبر فعالية عالمية للشركات الناشئة والمستثمرين)، من خلال منظومة ريادة الأعمال والاستثمار الجريء التابعة لها.

واختتمت منظومة المجموعة مشاركتها في المعرض بعد أسبوع استثنائي حافل بالحوارات الملهمة، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية، وزيارات الشركات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.



وسلّطت المجموعة خلال المعرض الضوء على منظومتها المتكاملة لريادة الأعمال والاستثمار الجريء، والتي تضم colab مصنع الشركات الذي يربط المواهب لبناء نماذج أعمال مبتكرة وتطوير حلول رقمية متقدمة، وinspireU، مسرّعة الأعمال التابعة للمجموعة والرائدة في تطوير رواد الأعمال وتسريع نمو الشركات الناشئة، وtali ventures الذراع الاستثماري للمجموعة في مجال رأس المال الجريء.



يذكر أن inspireU، التي أُطلقت عام 2015، طوّرت وسرّعت نمو أكثر من 150 شركة ناشئة محلية ودولية، واستقطبت استثمارات تتجاوز مليار ريال سعودي، وحققت تأثيرًا وصل إلى أكثر من 52 مليون مستخدم، وتشمل محفظتها شركات بارزة مثل مرسول وزد وساري ومسمار الفائزة بكأس العالم لريادة الأعمال 2024.

أما tali ventures، فتدير صندوقًا يتجاوز حجمه المليار ريال سعودي، واستثمرت في شركات رائدة مثل Cohere وNile وNearpay وNorthLadder وTarmeez Capital وGraphiant، بما يعزز نمو التقنيات الناشئة وتوسّعها الإقليمي.



في حين يركّز colab على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع رقمية قابلة للنمو تُسهم في تعزيز أعمال المجموعة ضمن القطاعات الواعدة، من خلال الجمع بين مرونة ريادة الأعمال وقوة البنية المؤسسية لمجموعة stc.

يذكر أن المعرض شاركت فيه أكثر من 2000 شركة ناشئة تنتمي لأكثر من 100 دولة، وأكثر من 1200 مستثمر يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 1.1 تريليون دولار، كما شارك في فعاليات الحدث مؤسسو 40 شركة مليارية «يونيكورن» تصل قيمتها الإجمالية إلى 900 مليار دولار.