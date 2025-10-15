أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأربعاء) تقريراً أشارت فيه إلى أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع بنسبة 2.2% خلال شهر سبتمبر 2025 مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.2%.

الإيجارات السكنية

وأوضح التقرير أن الإيجارات السكنية هي العامل الأبرز في هذا الارتفاع، حيث سجلت زيادة بنسبة 6.7%، ما ساهم بشكل كبير في رفع المؤشر العام لأسعار المستهلك.

كما سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 1.1%، مدفوعةً بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة بنسبة 0.6%. وارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.5%، إلى جانب زيادة في أسعار النقل بنسبة 1.6% نتيجة ارتفاع تكاليف نقل الركاب بنسبة 6.9%.

وسجل قسم التأمين والخدمات المالية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 7.7%، مدفوعًا بزيادة أسعار التأمين بنسبة 12.7%. كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 5.4%.

انخفاض الأجهزة المنزلية

في المقابل، سجلت بعض الأقسام انخفاضًا، أبرزها قسم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 3.2%، وقسم المعلومات والاتصالات بنسبة 6.4%.

وذكر التقرير أنه بالمقارنةً بشهر أغسطس 2025، انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة طفيفة بلغت 0.1%. وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض أسعار النقل بنسبة 0.4%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.4%.