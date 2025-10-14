«هيئة العقار»: الخميس آخر موعد لتسجيل 108,290 قطعة عقارية في مكة والمدينة والشرقية

أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول لـ (108,290) قطعة عقارية بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، وذلك بنهاية يوم الخميس 24 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 16 أكتوبر2025م.

وبيّنت «الهيئة» أنّ التسجيل العيني للعقار سينتهي بمنطقة مكة المكرمة لـ50,259 قطعة عقارية بمدينة مكة المكرمة ومحافظة الجموم، ضمن نطاق الأحياء التالية: حي السلام، جزء من حي الروابي، جزء من حي الراشدية، جزء من حي معاد، جزء من حي الفلق الجديد، جزء من شعب علي الجديد، جزء من حي بطحاء قريش، جزء من حي الهجرة، جزء من حي التقوى، جزء من حي شعب علي الجديد، جزء من حي المغمس، جزء من حي الكوثر، جزء من حي الشرائع، أجزاء من حي المقام، أجزاء من حي الخضـراء، أجزاء من حي القرارة الجديد، أجزاء من حي شعب عامر الجديد، مخطط المبارك بالريان، مخطط ذوي الدخل المحدود المعدل بهدى الشام، مخطط إسكان مدينة الجموم.

وبالمدينة المنورة سينتهي التسجيل لـ 40,496 قطعة عقارية ضمن نطاق الأحياء التالية: حي الرمانة، حي الروابي، حي الغراء، حي النبلاء، حي شوران، مخطط شركة المقر للتطوير والتنمية (مشروع الماجدية)، جزء من حي طابة، جزء من حي العزيزية، جزء من حي السد، جزء من حي العهن، جزء من حي رهط، جزء من حي وادي مذينب، جزء من حي وادي مهزور، أجزاء من حي الحديقة، أجزاء من حي سكة الحديد، أجزاء من مخطط العام لرؤى المدينة، أجزاء من حي المقر.

كما ينتهي التسجيل لـ 17,535 قطعة عقارية بالمنطقة الشرقية ضمن نطاق الأحياء التالية بمحافظة بقيق في: (حي دميغ الجنوبية، حي أشبيلية، حي الأندلس، حي البساتين، حي الربوة، حي الروضة، حي الزهور، حي الصناعية، حي الفردوس، حي المدينة، حي المطار، حي النخيل، حي النزهة، حي غرناطة، حي قرطبة، حي النور، حي أحد، حي طيبة، حي الربيع، حي السلام، حي الريان، حي الواحة، حي الرابية، حي المنار، حي الندى، حي الأثير، حي الجزيرة، حي الفيحاء)، والأحياء التالية بمحافظة الأحساء: حي هجر الثاني عشر، السحيمية، جزء من أم سبعة، جزء من محيرس، جزء من حي بلدة الشقيق الشرقية، جزء من بلدة الشقيق الشرقية.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري rer.sa قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت «الهيئة» أنّ السجل العقاري سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.

وأكدت الهيئة أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأنّ طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى مهمة تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات الحديثة والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة بخدمات وبيانات العقارات.