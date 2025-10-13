افتتح وزير التجارة المشرف على لجنة الإفلاس (إيسار) الدكتور ماجد القصبي في الرياض اليوم (الإثنين) أعمال مؤتمر «إيسار 2025»، بحضور عددٍ من المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور القصبي خلال كلمته في حفل الافتتاح أن مؤتمر «إيسار 2025» يجمع الخبراء في استمرارية الأعمال وإعادة الهيكلة من مختلف دول العالم، في وقت حققت فيه المملكة مؤشرات متقدمة في الإصلاحات التشريعية والإجرائية تمكنها من أن تكون محوراً إقليمياً لإعادة هيكلة الديون، وحلول إعادة التنظيم المالي للكيانات الاقتصادية.

وأضاف أن استضافة هذا المؤتمر في الرياض تعدُّ انعكاساً لاهتمام المملكة الكبير، والتزامها العميق بدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وحرصها على الإسهام في صياغة مستقبل نوعي لتجاوز أزمات التعثر المالي، كونها إحدى الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر 2025، بمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية من أبرزها البنك الدولي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ومنظمة «أنسول» الدولية.

وسيناقش المؤتمر التطور الذي شهدته التشريعات ذات العلاقة، والإستراتيجيات الفعالة لإعادة هيكلة الأعمال، والإستراتيجيات الاستباقية لتجنب التعثر عبر أنظمة الإنذار المبكر وآليات إدارة المخاطر، والعديد من المحاور المتخصصة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، والأزمات المالية المحتملة.