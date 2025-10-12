وفرة الإنتاج

رصدت «عكاظ» وجود تنوع في أسعار فاكهة المانجو بأسواق ومولات محافظة جدة، تصدرها صنف «عويس» المستوردة من جمهورية مصر العربية، الذي وصل سعره إلى 29.95 ريال للكيلو غرام الواحد، إضافة إلى المانجو الجازاني التي تراوح سعرها بين 15-25 ريالا للكيلو غرام الواحد.وبحسب متعاملون (استطلعت «عكاظ» آراءهم) في أسواق الخضار والفاكهة، اشتملت الأنواع على: المانجو الأفريقي الوارد من كينيا بنوعيه الطويل والمدور بسعر 22.95 ريال لكل منهما، ثم تأتي الأنواع الأخرى الواردة من مصر، التي تضم صنف كيت بـ10.95 ريال، ونعومي بـ13.95 ريال.وقال علي الزهراني (مستهلك): «تتميز أسواق جدة بتنوع فاكهة المانجو، خصوصا في ظل وفرة الإنتاج المحلي الوارد من منطقة جازان، التي تتمتع بتنوع خصب لفاكهة المانجو».وأضاف نبيل السيد (متعامل): «يوجد إقبال كثيف على المانجو الجازاني والمصري خصيصا؛ نظرا لمذاقهما المميز والمعروف لدى أغلبية المستهلكين، ولكل منهما عملاؤه، فالمانجو الجازاني قد يصل أحيانا سعره إلى 30 ريالا في أوقات الموسم، خلال فصل الصيف، وحاليا مع انتهاء الموسم راوحت الأسعار بين 15-20 ريالا».وبيّن علي الحربي (مسؤول بأحد المراكز التجارية في جدة) بقوله: «تتعدد أصناف فاكهة المانجو، وصنف عويس يكثر عليه الإقبال من المستهلكين؛ نظرا لصغر حجمه ومذاقه المعروف، ويحتاج إلى وضعه لفترات كبيرة في الثلاجات، مقارنة ببعض الأنواع الأخرى، إلى جانب ارتفاع تكلفة أسعار الشحن من مصر، لذلك فإن سعره يصل إلى 30 ريالا».