في ظل التوسع الحضري والتحديث السريع، الذي تشهده المملكة العربية السعودية، يضطلع الأمن المادي بدور محوري في حماية الأفراد والأصول والبنية التحتية الحيوية. تحدثنا في معرض إنترسك السعودية 2025، مع نائب رئيس المبيعات في المملكة المتحدة وأيرلندا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة جينيتيك جورج طنوس، الذي استعرض جهود الشركة في قيادة الابتكار في المملكة، وضمان أن تكون الحلول الآمنة والمرنة عنصراً رئيسياً في مهمتها هذه.

• على ماذا تركز مشاركتكم في معرض إنترسك السعودية 2025؟ وكيف تدعم هذه الابتكارات رؤية 2030؟

•• تُركز جينيتك في مشاركتها في معرض إنترسك السعودية 2025، على استعراض أحدث التطورات في حلول الأمن المادي الموحدة، مع تركيز خاص على منصة حل مركز الأمن.

ونركز تحديداً على ثلاثة مجالات رئيسية:



أولًا: تقديم ابتكارات مستمرة لعملائنا الكبار. فعندما تتعاون المؤسسات في المملكة العربية السعودية مع جينيتك، فإنها لا تشتري برمجيات تلبي احتياجاتها الراهنة فحسب، بل تستثمر في المستقبل أيضًا. ونحن نطور باستمرار حلولًا جديدة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية. فالابتكار المستمر جزء لا يتجزأ من هويتنا.

ثانيًا: تسهيل استخدام حلولنا، إذ أن العديد من الشركات تطور برامج معقدة لا يستخدمها عملاؤها بشكل كامل. ونظرًا لحجم المشاريع التي نقدم خدماتنا لها في المملكة، بما في ذلك مطارات وموانئ رئيسية وبنى تحتية ضخمة، فإننا نحرص على ضمان استفادة مستخدمينا من مجموعتنا الكاملة من الحلول. وهذا يعني ضمان تدريب المشغلين تدريبًا جيدًا، والتأكد من فهمهم للبرنامج بشكل كامل، وقدرتهم على الاستفادة منه بشكل حقيقي.

ثالثًا: الأمن السيبراني، وفي هذا السياق لطالما كانت جينيتك رائدة في دمج الأمن السيبراني في الأمن المادي قبل أن يصبح هذا الأمر توجهًا شائعًا. ويُعدّ الأمن السيبراني أمرًا بالغ الأهمية لعملائنا الذين يضطلعون بتوفير الحماية لأصولٍ حيوية ولعدد أكبر من السكان. ومع التحول الرقمي السريع الذي تشهده المنطقة، فإن الحلول الآمنة والمرنة تعد محورًا أساسيًا لمهمتنا.

• كيف تقومون بتطبيق الذكاء الاصطناعي لتحويل الأمن المادي مع ضمان الخصوصية والاستخدام الأخلاقي له؟

•• يعد الذكاء الاصطناعي أداة فعّالة تُعيد تشكيل أسلوب حياتنا وعملنا. ونحن في جينيتك، نُطبّق الذكاء الاصطناعي لمساعدة عملائنا على اتخاذ قرارات أفضل وتبسيط عملياتهم. فعلى سبيل المثال، أطلقنا أداة بحث مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي تُمكّن المُشغّلين من مراجعة ساعات من لقطات الفيديو خلال ثوانٍ معدودة فقط. وتُساعد هذه الأداة على جعل أنظمة الأمن المادي أكثر ذكاءً واستجابةً، وذلك بفضل إمكانات متقدمة مثل الكشف الفوري عن حالات الشذوذ، والتحليلات المُتقدّمة، وتسريع عملية اتخاذ القرارات. وتُساعد هذه الميزات المُستندة إلى الذكاء الاصطناعي المؤسسات على تحسين كفاءتها ومرونتها في ظل إدارة البيئات المُعقّدة. ومع ذلك، نؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية إبقاء العنصر البشري على اطلاع دائم. ورغم أن الذكاء الاصطناعي يُساعد على تعزيز الكفاءة، إلا أنه يجب أن يبقى اتخاذ القرارات النهائية بيد البشر، لا سيما عند حماية الأرواح والممتلكات. وهكذا فإننا نُوازن بين الابتكار والأخلاقيات والخصوصية.

• هل يمكنكم تقديم أمثلة لتعاونكم مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة؟

•• نقدم خدماتنا لمجموعة واسعة من العملاء المؤسسيين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مطارات وموانئ وشركات نفط وغاز. وتكمن قيمتنا في جعل عملياتهم آمنة وبسيطة وجاهزة للمستقبل. ونحن لا نكتفي بتقديم منتج ما ثم نمضي، بل نقدم باستمرار ميزات وتحديثات جديدة لهذا المنتج، لضمان استفادة عملائنا من الابتكار المستمر. وإلى جانب الأمن السيبراني القوي وسهولة الاستخدام، يساعد هذا النهج على حماية أصول عملائنا والاستفادة القصوى من استثماراتهم.

• ما الاتجاهات التي تلاحظونها في سوق الأمن المادي؟ وكيف تتكيف جينيتك مع هذه التطورات؟

تشهد المملكة العربية السعودية توسعًا عمرانيًا وتحديثًا متسارعين، ما يدفع الطلب على حلول أمنية شاملة ومتطورة. وتتمتع جينيتك بمكانة مرموقة هنا بفضل ثلاث نقاط قوة تتمتع بها، وهي: محفظة منتجات متكاملة، ومنظومة متكاملة من شركاء التكنولوجيا الذين يحافظون على منصتنا مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني، وشبكة موالية ومدربة تدريبًا عاليًا من مُدمجي الأنظمة والموزعين.

ونحرص على اختيار شركائنا بعناية فائقة، فكل من يستخدم حلول جينيتك يُمثل علامتنا التجارية. ونحن نستثمر بكثافة في تدريبهم لضمان سلاسة التنفيذ ودعمهم المستمر. وهذا المزيج من الابتكار والشراكات وجودة التنفيذ يجعل جينيتك الخيار الأمثل الذي يناسب حجم وطموح التحول في المملكة العربية السعودية.