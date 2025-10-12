قال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض - الناقل الوطني الجديد في المملكة - توني دوغلاس، إن الوضع المالي للشركة في أفضل حال، مستفيداً من الدعم الكبير من صندوق استثمار الثروة السيادية السعودية.وقال رئيس وحدة الطيران في صندوق الاستثمارات العامة محمد أويس يوسف، في مقابلة نشرتها مجلة «غلف بيزنس»، إن قطاع الطيران حيوي بالنسبة للنمو الاقتصادي للمملكة. وأضاف، أن من شأن القطاع أن يضاعف مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو أربعة أضعاف.وقال، إن من المزايا التي تستفيد منها شركة طيران الرياض أنها ستبدأ من صفحة بيضاء، تخلو من أي مديونية، وأنظمة تكنولوجية متقادمة.وتبلغ موجودات الصندوق السيادي السعودي 925 مليار دولار، وله أكثر من 220 شركة تتوزع على 13 قطاعاً. وكشف، أن طيران الرياض ستدشن نشاطها برحلة يومية من الرياض إلى مطار هيثرو في لندن في 26 أكتوبر الجاري. وزاد دوغلاس، أن طيران الرياض ستعمل على تمويل شراء نحو 182 طائرة من خلال المديونية المرتبطة بالاستدامة.وأضحت طيران الرياض في وضع قوي يتيح لها أن تساهم في استقبال 150 مليون سائح بحلول العام 2030، خصوصاً أن معرض أكسبو سيقام في العاصمة السعودية في 2030. كما أن فعاليات مونديال 2034 ستقام في السعودية.وأشار دوغلاس إلى أن طائرات الشركة من طرار بوينغ 787 ستصل قريباً. وسيتم تسليمها للشركة بواقع طائرة شهرياً خلال 2026، ويرتفع العدد إلى طائرتين شهرياً بحلول أواخر 2026.