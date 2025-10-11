البنجاب يحتضن أول مدينة صناعية سعودية خاصة

في خطوة تعزز الشراكة الاقتصادية المتنامية بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية، أعلن إقليم البنجاب الباكستاني إنشاء مدينة صناعية خاصة للمستثمرين السعوديين تتضمن حوافز اقتصادية غير مسبوقة، من بينها إعفاء ضريبي وجمركي لمدة عشر سنوات، وفق ما أوردته شبكة AAJ News الباكستانية.

وأكدت رئيسة وزراء إقليم البنجاب مريم نواز أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحةً أن الحكومة الإقليمية اعتمدت سياسة «البدء الفوري» (Zero Time to Start) لتسهيل دخول الاستثمارات السعودية وتسريع إجراءات التأسيس والتشغيل.

وذكرت شبكة AAJ News أن الحكومة ستُنشئ خلية تيسير سريعة في مكتب رئيسة الوزراء لتسهيل التنسيق بين الجهات المعنية وتسريع الموافقات على المشاريع السعودية داخل المدينة الصناعية الجديدة.

وتشمل الحوافز المعلنة إعفاءً ضريبياً على الدخل لعشر سنوات، وإعفاءً جمركياً لمرة واحدة على المعدات والمواد الداخلة في التأسيس، إضافة إلى تسهيلات مصرفية وإجرائية خاصة بالمستثمرين السعوديين.

وبحسب تقرير الشبكة، أبدى الوفد السعودي الذي رأسه الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود اهتماماً واسعاً بالاستثمار في قطاعات الثروة الحيوانية، والتعدين، والبنية التحتية، وتقنية المعلومات، مؤكداً أن المناخ الاستثماري في باكستان يشهد تطوراً ملحوظاً بدعم مباشر من القيادة في البلدين.

ويُعدّ هذا المشروع الأول من نوعه في باكستان المخصص للمستثمرين السعوديين بإعفاءات شاملة تمتد لعقد كامل، في وقت تشهد العلاقات الاقتصادية بين الرياض وإسلام آباد توسعاً متسارعاً في مجالات الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية.