أعلنت مجموعة المجال العربي وشركة مان إنتربرايز عن توقيع اتفاقية مع شركة الدرعية لتنفيذ أعمال مشروع الجامع الكبير بالدرعية، أحد أبرز المشاريع الثقافية والعمرانية ضمن خطة تطوير وجهة الدرعية.

وتبلغ قيمة العقد الإجمالية 917 مليون ريال سعودي، ويعد هذا المشروع إحدى المحطات الرئيسية ضمن المرحلة الثانية من تطوير الدرعية. جاء توقيع الاتفاقية بحضور كل من جيرارد إنزيريلّو الرئيس التنفيذي لمجموعة الدرعية، والمهندس فهد القفاري الرئيس التنفيذي لمجموعة المجال العربي وباتريك أبي نادر الرئيس التنفيذي لشركة مان إنتربرايز.

ويمتد الجامع الكبير بالدرعية على مساحة تقارب 12,320 مترًا مربعًا، ويتكوّن من مرافق خدمية متكاملة تشمل المصليات للرجال والنساء، ومكتبة، ومنطقة وضوء، وساحات خارجية رحبة، ومواقف سيارات.

وقد تم تصميم المشروع بعناية من قِبل شركة X-Architects ليعكس الطابع المعماري النجدي الأصيل، ويجسد الهوية الثقافية والدينية للمملكة العربية السعودية.وقال المهندس فهد القفاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة المجال العربي:«نفخر في المجال العربي بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الوطني المُلهم، الذي يعكس عراقة التراث السعودي وعمق هويتنا الإسلامية.

وتأتي هذه الشراكة لتؤكد التزامنا بالمساهمة في المشاريع الكبرى التي تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزز مكانة المملكة كمركز حضاري وثقافي عالمي». ويمثل هذا المشروع علامة فارقة في مسيرة المجموعة الممتدة منذ تأسيسها عام 1991، حيث تواصل مجموعة المجال العربي تعزيز حضورها كشريك موثوق في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى في مجالات الإنشاءات، وإدارة المرافق، والخدمات المتكاملة داخل المملكة وخارجها، مع الالتزام بأعلى المعايير الهندسية والفنية.