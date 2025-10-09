نمو قطاع التعدين

تحسن الصناعة التحويلية

تحسن أنشطة الطاقة والمياه

ارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية

مستويات نمو مستدامة

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 7.1% خلال أغسطس 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وذلك وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عنها.وأوضحت الهيئة أن هذا الارتفاع يعود بالدرجة الأولى إلى النمو الملحوظ في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، والذي يشكّل الوزن الأكبر في المؤشر، حيث سجل مؤشر هذا النشاط ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8.1%، مدفوعًا بزيادة الإنتاج النفطي الذي بلغ 9.72 مليون برميل يوميًا خلال أغسطس، مقارنة بـ 8.99 مليون برميل يوميًا في أغسطس 2024، كما سجل النشاط ذاته نموًا شهريًا بنسبة 2.1%.وبحسب التقرير، سجل نشاط الصناعة التحويلية ارتفاعًا سنويًا بنسبة 5.6%، بفضل الأداء القوي لعدد من الأنشطة الفرعية، أبرزها نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي ارتفع بنسبة 8.9%، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية الذي نما بنسبة 8.6%. وعلى الصعيد الشهري، ارتفع مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 0.3%، بدعم من الأنشطة الفرعية نفسها التي سجلت زيادات شهرية تراوحت بين 0.3% و0.4%.وشمل النمو أيضًا قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، حيث سجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8.7% وشهريًا بنسبة 3.3%، وفقًا لما أظهرته بيانات الهيئة. كما ارتفع نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 6.0% على أساس سنوي، وبنسبة 0.5% مقارنة بشهر يوليو 2025.وبيّنت الهيئة في تقريرها أن الأنشطة النفطية سجلت نموًا سنويًا بنسبة 8.3%، وشهريًا بنسبة 1.7%، في حين ارتفع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4% سنويًا، وبنسبة 0.7% على أساس شهري، مما يعكس استمرار نمو القطاع الصناعي بشقّيه النفطي وغير النفطي.وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية، بحسب الهيئة العامة للإحصاء، مواصلة القطاع الصناعي في المملكة تحقيق مستويات نمو مستدامة، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.