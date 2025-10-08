«العقار»: لا توجد أي دراسة لتثبيت الإيجارات على مناطق المملكة
أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، أنه لا توجد في الوقت الحالي أي دراسة لتطبيق الأحكام النظامية الخاصة بتثبيت الإيجارات (التي تم فرضها بالرياض) على بقية مناطق المملكة.

وقال في تدوينة على منصة X، إن جميع المدن والمحافظات في المملكة تخضع للمتابعة المستمرة ودراسة أوضاع السوق فيها، ويُتخذ عند الحاجة ما يستلزم ذلك وفق معايير السوق ومؤشرات الرصد، وبما يتماشى مع التوجيهات لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

عرض وطلب

وأشار المفرج إلى أن استقرار أسعار الإيجارات وتوازن العرض والطلب في السوق يدعمان قدرة السوق على تحقيق التوازن في الأسعار بشكل مستدام، دون الحاجة لتطبيق ضوابط جديدة.
