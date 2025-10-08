السعودية - ألمانيا.. شراكات صناعية لنقل التقنيات واستقطاب الاستثمارات النوعية





طاولة مستديرة

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، يرأس خلالها وفداً رفيع المستوى من منظومة الصناعة السعودية للمشاركة في أحد المعارض التجارية الدولية لصناعة البلاستيك والمطاط، الذي يقام في مدينة دوسلدورف الألمانية.وتركز زيارة الخريّف على تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة صناعيّاً، واستكشاف فرص بناء شراكات صناعية فاعلة تسهم في نقل التقنيات المتقدمة، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وخلال الزيارة يدشّن الوزير الجناح السعودي المشارك في المعرض، الذي يستعرض تطوّر الصناعة السعودية، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الكيماويات التحويلية، والتصنيع المتقدم، وعدداً من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، إضافة إلى الممكنات المقدمة للمستثمرين.ويرأس وزير الصناعة والثروة المعدنية، مع الرئيس التنفيذي للمعرض اجتماع الطاولة المستديرة، الذي يشارك فيه عدد من قادة كبرى الشركات الصناعية العالمية، لاستعراض الفرص النوعية المتاحة في القطاع الصناعي السعودي، والمزايا التنافسية لبيئة الاستثمار في المملكة.يذكر أن المملكة وألمانيا تتمتعان بعلاقات اقتصادية متينة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 39.07 مليار ريال في عام 2024، وتجاوزت قيمة الاستثمارات الألمانية في المملكة 14.62 مليار ريال؛ مما يعكس ثقة الشركات الألمانية في بيئة الاستثمار السعودي.