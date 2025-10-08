القويز: السعودية تجاوزت مرحلة الاعتماد الأحادي على النفط

كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن السعودية تشهد اليوم تحولاً اقتصادياً كبيراً، يتجذر دعائم لمستقبل أكثر ازدهاراً، إذ تجاوزت السعودية مرحلة الاعتماد الأحادي على النفط، لتبدأ فصلاً جديداً من التنوع والاستدامة، فاليوم تتحدث الأرقام عن نفسها، إذ تجاوزت مساهمة القطاع غير النفطي 50% من الناتج المحلي، وهو ما يعكس مرونته وقدرته على النمو، وطموحاتنا لنمو هذا القطاع أكثر في المستقبل.
وأضاف القويز، خلال فعاليات اليوم الأول لملتقى الأكاديمية المالية في الرياض أمس (الأربعاء)، أن هذا الزخم الاقتصادي الكبير والتوسع في مختلف القطاعات النوعية يحتّم علينا بناء وتطوير الكوادر البشرية الوطنية، فالاعتماد لم يعد على الموارد الطبيعية فحسب، بل على رأس المال البشري المبدع والممكَّن.
