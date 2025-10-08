«ساما»: إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع يقفز إلى 16.15 مليار ريال

الرياض تتصدر

ارتفع إنفاق المستهلكين عبر عمليات نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 4 أكتوبر الجاري، إلى نحو 16.15 مليار ريال كأعلى مستوى في نحو 26 أسبوعا، وبنسبة زيادة 26.4% مقارنة بنحو 12.77 مليار ريال في الأسبوع السابق له المنتهي في 27 سبتمبر 2025، وفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).وبلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوع الماضي نحو 252.99 مليون عملية، بارتفاع نحو 14.3% مقارنة بالأسبوع السابق له.وعلى مستوى القطاعات، سجلت جميعها ارتفاعا في قيمة الإنفاق عبر نقاط البيع، باستثناء قطاع الأثاث والمستلزمات المنزلية. وعلى مستوى القطاعات الأكثر إنفاقا، بلغت قيمة الإنفاق على قطاع الأطعمة والمشروبات نحو 2.68 مليار ريال بنمو 44.5% على أساس أسبوعي، وبلغ الإنفاق على قطاع المطاعم والمقاهي نحو 1.78 مليار ريال بزيادة 12.1%.وارتفعت قيمة الإنفاق عبر نقاط البيع في جميع المدن السعودية، وتصدرت مدينة الرياض أكبر قيمة إنفاق عبر نقاط البيع بنحو 5.505 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 4 أكتوبر الجاري، بنمو 20.8% على أساس أسبوعي، تلتها مدينة جدة بقيمة عمليات نحو 2.13 مليار ريال بزيادة 18.3%.وبلغت قيمة المبيعات عبر عمليات نقاط البيع نحو 62.57 مليار ريال في أغسطس الماضي، عبر تنفيذ نحو 1.004 مليار عملية، وفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).