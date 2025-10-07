تعلن مجموعة عبدالغني القاضي للعقارات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة مزاد «بشائر مكة» المدمج، وذلك يوم الأربعاء 2025/10/15 م حضورياً الساعة: 04:30 بقاعة القمرين بمكة المكرمة وإلكترونياً عبر منصة السعودية للمزادات.

يطرح المزاد 25 فرصة استثمارية مميزة ونادرة في مواقع استراتيجية بأهم طرق وأحياء مدينة مكة المكرمة، منها أراضٍ تجارية على طريق مكة - جدة السريع وأراضٍ سكنية بأحياء الحمراء والنزهة بجوار مشروع وجهة مسار مكة وبحي الفهد المعدل بالشرائع.

وتتميز العقارات بقربها من أبرز المشاريع النوعية والمراكز الحيوية، مما يجعلها تتوسط مناطق حيوية مهمة.

ويعتبر المزاد فرصة واعدة للبحاثين عن الفرص الاستثمارية النامية، كما ترحب مجموعة عبدالغني القاضي للعقارات بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0553637111

رابط الكتيب: https://drive.google.com/drive/folders/1MZZh0IsQZCeiw10xckn7i10RX4bmjOMv?usp=drive_link