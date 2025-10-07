وقّعت NHC اتفاقية كشريك مؤسس لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2025»، للعام الثالث، والذي سيُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، شمال العاصمة الرياض، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر القادم، وذلك في إطار رؤيتها لدفع عجلة التطوير العقاري وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في سوق العقارات العالمي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لـNHC محمد البطي، حيث مثل الشركة مدير عام الاتصال المؤسسي صالح العنزي، فيما مثل شركة تحالف الرئيس التنفيذي مايكل تشامبيون.

وكشفت NHC تفاصيل مشاركتها في أكبر جناح بالمعرض، حيث ستستعرض من خلاله مجموعة من أحدث مشاريعها العقارية الكبرى، وستتيح فرصة التعرف على وجهاتها العمرانية والحلول السكنية المبتكرة، التي صممت لترتقي بجودة الحياة وتلبي تطلعات عملائها، إلى جانب تقديم عروض خاصة لزوار المعرض الراغبين في الشراء والتملك بوجهاتها العمرانية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إعلانها عن إطلاقات جديدة لمشاريع مختلفة.

وتستمر الشركة في مشاركتها الفاعلة في هذا الحدث العالمي، لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والاستثمارية وبناء شراكات محلية وعالمية، كما ستقدم رؤى مستقبلية حول التطورات العمرانية في المملكة، بمشاركة عدد من قادتها في جلسات حوارية رئيسية بمواضيع متنوعة.

وشهدت مشاركتها في العام الماضي إطلاق هويتها البصرية الجديدة تحت شعار «حياة نبنيها»، والتي تعكس التزام الشركة بتطوير وجهات عمرانية نابضة بالحياة بفضاءات رحبة ترتقي بتطلعات العائلات السعودية وتعزز جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. كما حققت نجاحًا واسعًا وإقبالًا كبيراً بعدد زوار تجاوز 120 ألف زائر، مُسجلةً صفقات بقيمة 7.4 مليار ريال لـ6300 وحدة سكنية.

يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، كما تواصل تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تعبّر عن التحول الحضري الذي يُبنى على أرض الواقع.