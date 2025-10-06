موافقة «الداخلية» شرط لفتح الحسابات البنكية لحاملي الجوازات السعودية من الوافدين

وثائق ومعلومات

شدّد البنك المركزي السعودي (ساما) على البنوك أنه لن تفتح حسابات بنكية للوافدين الحاملين لجوازات سفر سعودية بموجب تلك الجوازات إلا بموافقة وزارة الداخلية عن طريق البنك المركزي.ووفقاً لتحديثات قواعد الحسابات البنكية بإضافة وثيقة هوية زائر، فقد اشترط البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف العاملة في السعودية، ضرورة إنشاء سجل إلكتروني خاص بالأشخاص الطبيعيين المقيمين غير السعوديين يتضمن بحد أدنى البيانات التالية: «الاسم كاملاً المدون في جواز السفر أو وثيقة الإقامة أو هوية زائر، حسب أولوية اللغة (العربية -الإنجليزية - اللاتينية)، وإذا كانت بلغة أو أحرف خلاف ما ذكر فيدوّن الاسم بحسب ما ورد في التأشيرة الممنوحة من السفارات والقنصليات السعودية المانحة لتأشيرة الدخول».واشتملت المعلومات أيضاً على «الجنسية، رقم هوية الإقامة أو زائر وتاريخ سريانها، والعنوان الوطني في حال الإقامة، أو عنوان السكن في المملكة وبلد الزائر في حال الزيارة، وبيانات التواصل، وجهة العمل إن وجدت».وبيّنت أنه لمن يحملون بطاقات إقامة ذات خمس سنوات صادرة لبعض أفراد القبائل، فيدوّن الاسم الوارد فيها كاملاً ورقمها وتاريخ سريان مفعولها.واشترط «ساما» على البنوك إقفال حسابات الوافدين عند خروجهم النهائي، مع تجميد حساباتهم عند انتهاء سريان وثائقهم، وتشمل الوثائق «الهوية الوطنية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووثيقة الإقامة أو هوية زائر للوافدين الأجانب، والبطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين».