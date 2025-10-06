السعودية تستعرض جهود دعم البيئة في «إكسبو 2025 أوساكا»

استثمار مستدام

شارك صندوق البيئة، ضمن الوفد السعودي المشارك في معرض «إكسبو 2025 أوساكا»، إذ استعرض دوره الداعم للقطاع البيئي في المملكة.وسلّطت مشاركة الصندوق في فعالية «الازدهار الهادف: تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع المملكة العربية السعودية»، التي عُقدِت على هامش المعرض، الضوء على التزام المملكة الراسخ بتعزيز الأهداف العالمية للاستدامة من خلال التمويل المبتكَر، والشراكات الإستراتيجية، والمبادرات البيئية المؤثِّرة.وقدَّم الصندوق خلال الفعالية، تعريفا بالصندوق وبرامجه الداعمة للبيئة، كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، ويسعى الصندوق من خلال هذه المشاركة، إلى استقطاب شراكات من القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع ذات أولوية في مجالات إدارة النفايات، ومكافحة التلوّث، والحفاظ على التنوّع البيولوجي والحياة البرية، وحماية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحّر.من جانبه، أوضح نائب الرئيس الأول للتسويق والتواصل المتحدث باسم الصندوق فواز العنزي أن صندوق البيئة يعمل، بصفته الممكّن لقطاع البيئة في المملكة، على تعزيز الاستثمار المستدام، والابتكار، واجتذاب مزيد من الشراكات من القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر، مبينا أن الصندوق يقدم الدعم من خلال برنامج الحوافز والمنح في القطاع البيئي من خلال 16 مسارا في مجالات متعددة، ويمكن للمستفيدين التقدم على البرنامج من خلال منصة الحوافز والمنح على موقع صندوق البيئة الإلكتروني.يذكر أن قيمة أصول المحفظة الاستثمارية للصندوق، القائمة على ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بلغت 6.7 مليار ريال، وحققت نموا قويا على أساس سنوي بلغت نسبته 7.9% في عام 2024م، مما يُثبت الجدوى الكامنة في إيجاد القيمة وإمكانية الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.