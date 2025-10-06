«PIF» يعتزم إصدار سندات خضراء لأجل 3 و7 سنوات





نسبة التغطية

أدوات مالية

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) إصدار سندات خضراء جديدة مقومة باليورو على شريحتين لأجل 3 و7 سنوات، وذلك بحسب ما نشره موقع «العربية. نت». ويأتي هذا الإصدار المرتقب في إطار إستراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله ودعم استثماراته المستدامة المتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والمشروعات منخفضة الانبعاثات.وبحسب ما نشره الموقع، فإن الصندوق كلف بنوك كريدي أغريكول، وجيه بي مورغان، وسوسيتيه جنرال كمنسقين عالميين مشتركين للشريحتين اللتين تمتدان لـ3 و7 سنوات، وذلك رهنا بظروف السوق.وكان صندوق الاستثمارات قد أعلن في شهر فبراير 2023 إتمام الإصدار الثاني لسنداته الخضراء الدولية، الذي بلغت محصلاته 5.5 مليار دولار لتمويل وإعادة تمويل مشاريع الصندوق الخضراء، إذ تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب 33 مليار دولار، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 6 أضعاف إجمالي الإصدار.أما الإصدار الأول للصندوق والأول للصناديق السيادية العالمية من السندات الخضراء فكان في أكتوبر 2022، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مرة لـ100 عام.وتعتبر السندات الخضراء أدوات مالية تُصدر لجمع الأموال من أجل تمويل مشاريع ذات فوائد بيئية ومناخية إيجابية، مثل الطاقة المتجددة، كفاءة استخدام الطاقة، إدارة النفايات، النقل المستدام، إدارة المياه والتكيف مع تغير المناخ. تُشبه السندات التقليدية في آلية عملها، لكنها تختلف في استخدام عائداتها حصرياً في تمويل مشاريع صديقة للبيئة، وتخضع لمبادئ ومعايير دولية مثل «مبادئ السندات الخضراء (GBP)» لضمان شفافية استخدام العائدات وتأثير المشاريع على البيئة.