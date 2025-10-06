وقع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي مع وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي ببنغلاديش الدكتور آصف نذرول اتفاقية استقدام العمالة العامة، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار تنظيمي لجميع الإجراءات اللازمة للعمالة البنغلاديشية، وحماية حقوق العامل وصاحب العمل، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.

ويأتي ذلك في سياق جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بناء وتعزيز الشراكات والعلاقات الدولية مع نظيراتها في دول العالم، وفتح أسواق عمل جديدة لضمان سوق عمل متوازن، وبحث أوجه التعاون على الأصعدة كافة، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

وناقش وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الدكتور نذرول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين لتحقيق الأهداف المشتركة.