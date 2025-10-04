بنسبة 74.7%..«السياحة»: المدينة تتصدر مدن السعودية في إشغال «الضيافة»





وجهة استثنائية

تصدرت المدينة المنورة مدن المملكة في معدلات إشغال مرافق الضيافة السياحية بنسبة 74.7% خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، وفق تقرير وزارة السياحة لأداء قطاع الضيافة في المملكة.وأشار التقرير إلى أن إجمالي مرافق الضيافة المرخصة في المدينة بلغ 538 مرفقاً، منها 69 مرفقاً جديداً جرى ترخيصه أخيراً، بينما وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 64,569 ألف غرفة، من بينها 6,628 غرفة حديثة أضيفت خلال الفترة ذاتها.ويمثل هذا النمو مكانة المدينة المنورة وجهة رئيسية للضيافة والسياحة الدينية، في ظل ما تشهده من مشاريع تطويرية كبرى تسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى التجربة السياحية للزوار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».وتأتي هذه المؤشرات في وقت تحتضن المدينة المنورة مشروع رؤى المدينة، أكبر مشروع ضيافة في العالم؛ ما يعزز مكانتها العالمية وجهة استثنائية تستقبل ملايين الزوار سنوياً، وتوفر لهم بيئة ضيافة متكاملة.ويعكس هذا النمو استمرار الجهود التكاملية بين الجهات ذات العلاقة بالمنطقة في سبيل تعزيز جاهزية المدينة المنورة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية، وتوفير فرص عمل نوعية، والارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار.