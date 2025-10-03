لا عقد دعم سكني قبل التنازل عن طلبات الصندوق العقاري

أقرت اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة أن المتقدم أو أي فرد من أسرته إذا كان لديه طلب قرض سكني لدى الصندوق العقاري وتسلّم رقمه قبل تاريخ 23/7/1432، ويرغب في الاستفادة من برامج الدعم السكني، فعليه التقدم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مع الالتزام بالتنازل عن جميع طلبات القروض السابقة له ولأفراد أسرته المسجلين في الطلب.

النص النظامي أوضح أن عقد الدعم السكني يظل معلقاً إلى حين إكمال التنازل خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إشعار البرنامج السكني، مؤكداً أن عدم الالتزام يؤدي مباشرة إلى إلغاء طلب الدعم السكني.

نزاهة الدعم

المحامي سلمان الرمالي أكد لـ«عكاظ» أن اللائحة التنفيذية منحت الوزارة صلاحية واضحة في تعليق وإلغاء الطلبات غير المستوفية للشرط، موضحاً أن التنازل يثبت من خلال مخاطبات رسمية وتوثيق إلكتروني مع الصندوق العقاري. وأضاف: «هذا الشرط يحمي نزاهة الدعم السكني ويمنع الازدواجية، ويضمن وصول الدعم إلى المستفيدين الفعليين الذين لا يحملون التزامات سابقة تعطل عدالة التوزيع».

حوكمة الدعم

الخطوة تعزز من حوكمة الدعم السكني، وتعيد ضبط آلية الاستحقاق بما يتماشى مع الإصلاحات الأوسع في قطاع التمويل العقاري، إذ تغلق الباب أمام ازدواجية الاستفادة، وتوجه الموارد إلى الأسر التي تحتاج فعلاً إلى الدعم، في انسجام مع توجهات رؤية 2030 لرفع نسب التملك وتحقيق الاستقرار الأسري.