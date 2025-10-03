كشفت اللائحة التنظيمية الخاصة بالدعم السكني آلية مستحدثة تمنح المستفيدين نقاطا تحد أولويتهم في الاستحقاق على الدعم السكني بحسب ظروفهم، بهدف ترتيب المستحقين بشكل عادل في منح الوحدات والأراضي السكنية في المدن والمحافظات التي تقع بها المشاريع السكنية، لتعكس النقاط الاحتياجات والأولويات لكل أسرة وفرد.وأضحت اللائحة أن عدد أفراد الأسرة من العوامل الأساسية في تحديد النقاط، حيث تُمنح الأسر الكبيرة التي يبلغ عدد أفرادها 6 أشخاص فأكثر 20 نقطة، بينما تحصل الأسر الأصغر على نقاط أقل بما يتناسب مع حجمها، وفقا للجدول التالي:ويعد الدخل الشهري للأسرة عاملاً محورياً آخر، فالأسر منخفضة الدخل التي يقل دخلها عن 3000 ريال ستحصل على 20 نقطة للوحدات السكنية التي لا تقع ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين، أما إذا كان الدعم السكني ضمن مجمعات سكنية للمستفيدين ستحصل على 10 نقاط وفقا للجدول التالي:كما تمنح اللائحة أهمية خاصة للحالات الاجتماعية، حيث يحصل الأرامل والمطلقات على 3 نقاط إضافية فور تقديم الطلب، وينطبق الأمر نفسه على الأسر التي لديها أفراد من ذوي إعاقة أو مرض مزمن، ما يعكس حرص النظام على مراعاة الظروف الخاصة لهذه الفئات.كما ينظر النظام إلى عمر المستفيد كعامل إضافي، حيث يحصل كبار السن فوق 49 عاماً على 15 نقطة، أما من عمر 35 – 36 فسيحصلون على نقطة واحدة فقط، وفقا للجدول التالي: