السجل العقاري يعزز حضوره المجتمعي عبر حوار مفتوح مع قادة الرأي

التقى الرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان، أعضاء جمعية كتاب الرأي في مدينة جدة، وذلك ضمن جهود السجل العقاري في تعزيز التواصل مع الكُتّاب والإعلاميين، وبحث سبل دعم الوعي المجتمعي بأهمية التسجيل العيني للعقار.

وشهد اللقاء استعراض أبرز التطورات التي يشهدها السجل العقاري في التحول من نظام التوثيق إلى التسجيل العيني للعقار، والدور الذي يؤديه في حفظ الحقوق وتعزيز موثوقية التعاملات العقارية، إضافة إلى تسليط الضوء على التقدم المحقق في بناء السجل العقاري الرقمي الشامل على مستوى المملكة.

كما تناول اللقاء أهمية الشراكة مع المؤسسات الإعلامية وكتاب الرأي في نشر المعرفة ورفع مستوى الوعي بأهمية التسجيل العيني للعقار، والتعريف بالخدمات الرقمية التي يتيحها السجل العقاري للمستفيدين، بما يسهم في دعم الشفافية وتطوير القطاع العقاري وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي هذا اللقاء استمراراً لأنشطة التواصل التي ينفذها السجل العقاري مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التكامل وتحقيق الأثر الإيجابي في السوق العقاري والمجتمع.