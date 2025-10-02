«طيبة» تُطلق هويتها الجديدة في حفل يجسد نموذج «الضيافة الرائدة» وثقافة «أهل الطيب والترحاب»

أعلنت شركة «طيبة» رسمياً عن إطلاق هويتها الجديدة خلال حفل أقيم في العاصمة الرياض، وذلك في لحظة مهمة من مسيرة الشركة، بعد تحولها إلى منصة ضيافة سعودية متكاملة، تعكس ريادتها ودورها في صياغة مستقبل قطاع الضيافة السعودي بمفهومه الشامل من الاستثمار والتطوير والتشغيل الفندقي والعقاري.

ويُجسد هذا التحول خطوة بارزة في مسيرة «طيبة»، إذ تنطلق من روح الضيافة السعودية العريقة لتُقدم للعالم تجربة جديدة تحت شعار «أهل الطيب والترحاب»، الذي يعبر عن جوهر العلامة ومصدر إلهامها، ورمز ثقافي يحمل في طياته معاني الأصالة، والدفء، والانفتاح على العالم.

وترتكز الهوية الجديدة على نموذج الضيافة الرائدة الذي يجمع بين الأصالة السعودية والابتكار العالمي، بهدف تقديم تجارب ضيافة تتميز بالدفء والكرم، والدقة والاحترافية، ضمن منظومة متكاملة توفّق بين الابتكار والمرونة التشغيلية، وبين التواصل والاهتمام بالتفاصيل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «طيبة»، سلطان بن بدر العتيبي، في كلمته خلال الحفل «اليوم نُعلن بداية فصل جديد في قصة «طيبة»، حيث نساهم في تشكيل خارطة قطاع الضيافة السعودي، وتقديم ضيافتنا السعودية للعالم كقيمة إنسانية وثقافية تُعاش في كل مساحة وتفصيل وتفاعل، مستندين إلى نموذجنا للضيافة الرائدة والذي يعد نموذجاً جديداً ابتكرناه انطلاقاً من إرثنا وريادتنا الراسخة في القطاع، ومعايير عالمية للتميز، ليمكننا من إعادة صياغة معنى الضيافة وما يمكن أن تصبح عليه في المستقبل».

وأضاف العتيبي أن توجه طيبة يكمن في التركيز أكثر على استثمار وتطوير وتشغيل محفظة أكبر من الأصول الفندقية، وتوفير تجارب أرقى للضيوف، وتمكين الكفاءات السعودية، وتقديم تجارب أصيلة تجمع بين المعايير العالمية والثقافة السعودية.

أما عن هوية طيبة الجديدة، أوضح العتيبي أنها تعكس طموح شركة «طيبة» لتعزيز ريادتها في قطاع الضيافة السعودي، من خلال توفير تجربة ضيافة تتسم بالسلاسة، والتخصيص، والابتكار، وتمزج بين القيم السعودية الأصيلة وروح العصر.

ويأتي التحول الاستراتيجي لشركة «طيبة» في وقت حيوي يشهد فيه قطاع السياحة والضيافة في المملكة نمواً غير مسبوق، مدفوعاً برؤية السعودية 2030، حيث تسعى «طيبة» إلى أن تكون الشركة السعودية التي تقود الضيافة إلى آفاق جديدة، وتُجسد الطابع السعودي بلمسة عالمية.

شهد حفل التدشين عقد لقاء إعلامي سلط خلاله الرئيس التنفيذي لشركة «طيبة» الضوء على أبعاد التحول الاستراتيجي، إلى جانب الكشف الرسمي عن الهوية الجديدة، والعرض الأول لفيلم العلامة.

وفي ختام الحفل، جددت «طيبة» التزامها الراسخ بدورها الوطني، مؤكدة عزمها على مواصلة الإسهام في بناء مستقبل يليق بمكانة المملكة، حيث تتحول كل مساحة إلى تجربة، وكل تجربة إلى قصة تُروى، وكل تفاعل إلى لحظة ترحاب لا تُنسى، بروح سعودية أصيلة، وبجودة تُضاهي التطلعات والمعايير العالمية.