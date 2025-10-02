كشف تعميم وجهه البنك المركزي السعودي (ساما) إلى كافة البنوك والمصارف المحلية (اطلعت «عكاظ» عليه)، عن تفاصيل آليات وإجراءات إيداع وتحويل الدعم المالي ورواتب العاملين في مختلف الجهات لتنفيذ العمليات في المواعيد المحددة دون تأخير، مشدداً على البنوك بضرورة الالتزام بتوجيهات صدرت أخيراً:وتضمنت التوجيهات السبعة ضرورة الالتزام بالتالي: «إيداع وتحويل الرواتب والدعم الواردة من مختلف الجهات والرواتب الحكومية الواردة عبر البنك المركزي فور استكمال بياناتها، والتحقق من توافر الموارد البشرية المؤهلة والموارد التقنية اللازمة، ورفع مستوى جاهزية مراقبة أداء الأنظمة من الناحية التقنية والتشغيلية خلال عمليات إبداع وتحويل الرواتب والدعم، وذلك لأخذ الإجراءات اللازمة، وإيجاد الخطط البديلة لإيداعها دون تأخير عند التعرض لأي مشاكل تقنية، إضافة إلى إجراء التقييمات اللازمة لأي تغيرات أو عمليات على الأنظمة، والتأكد من عدم تأثيرها على أنظمة البنك خلال فترة إيداع وتحويل الرواتب والدعم، مع إحاطة (ساما) عند وجود تعثر في عملية الإبداع من خلال رسالة دعم الخزينة Treasury Support Message عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة، وإيضاح أسباب التأخير وتحديد وقت الإيداع المتوقع لرفع التقارير اللازمة للجهات المعنية».وتضمنت التوجيهات أيضاً: «إيجاد الآلية المناسبة للتصعيد الداخلي للمشكلات التي تمنع تؤخر عملية إبداع وتحويل الرواتب والدعم مع إحاطة بالإدارة التنفيذية للرقابة على المتانة التشغيلية في (ساما) فور حدوث أي مشكلة تقنية قد تمنع أو تؤخر عملية إيداع وتحويل الرواتب والدعم، وإيضاح طبيعتها والإجراءات المتخذة لمعالجتها، وإحاطة البنك المركزي عند وجود أي تعثر في عملية إيداع الرواتب الحكومية الواردة عبر البنك المركزي: وذلك قبل الساعة 11 صباحاً في نفس يوم الإيداع».وستلزم البنوك بتزويد (ساما) وخلال 3 أيام عمل بتقارير تفصيلية عن عمليات إيداع الرواتب الحكومية الواردة عبر البنك المركزي، على أن تتضمن بيانات العمليات المنفذة، والعمليات المرتجعة، مع تزويد البنك المركزي ببيانات التواصل مع المختصين بإيداع الرواتب الحكومية الواردة عبر البنك المركزي.• ضمان صرف الرواتب:- إيداع فوري مباشر- جاهزية تقنية كاملة- خطط بديلة جاهزة- إبلاغ فوري بالتعثر