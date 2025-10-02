تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد أن وصلت أعلى مستوى لها في الجلسة الماضية، متأثرةً بعمليات جني الأرباح والارتفاع الطفيف للدولار، لكنها تلقت بعض الدعم من التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية وحالة عدم اليقين السياسي.

وفي المعاملات الفورية، تراجع الذهب بنسبة 0.2% ليصل إلى 3858.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3895.09 دولار أمس (الأربعاء).

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.4% لتصل إلى 3883.60 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 47.07 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 1552.05 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 1256.93 دولار.