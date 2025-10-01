الأسهم تصعد 26 نقطة.. المؤشر فوق 11529

116 نقطة لـ«نمو»

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا بمقدار 26.39 نقطة، ليصل إلى مستوى 11529.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 356 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 131 شركة.وكانت أسهم شركات كيان السعودية، والنهدي، واتحاد الخليج الأهلية، وتشب، ومبكو، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، ودراية، واللجين، وأملاك، ومكة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.37% و3.24%.وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وكيان السعودية، وباتك، والكيميائية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، والأهلي، وSTC، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعًا بمقدار 116.96 نقطة، ليصل إلى مستوى 25589.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 68 مليون ريال، بكمية أسهم متداولة أكثر من 7 ملايين سهم.