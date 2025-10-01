الإبراهيم يناقش التطورات الاقتصادية العالمية مع النمسا وبلغاريا

ملفات عدة

استقرار المنطقة

ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع رئيس مجلس مبادرة مستقبل أوروبا وزير الخارجية النمساوي السابق ألكسندر شالنبرغ، آخر التطورات الاقتصادية العالمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ويأتي ذلك على هامش اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن والمقام في العُلا.كما اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط، مع وزير الخارجية البلغاري جورج جورجييف، وذلك على هامش اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن المقام في العُلا.وناقش الاجتماع، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر التطورات الاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك.وكانت أعمال اجتماع مؤتمر ميونخ للأمن، قد انطلقت بمدينة العلا، وتستمر على مدى يومين.ويشارك في الاجتماعات التي تُعقد لأول مرة في السعودية أكثر من 70 شخصية من كبار المسؤولين الدوليين.وانطلقت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحت عنوان «البحث عن حل وسط: الشرق الأوسط في عالم متعدد الأقطاب».وشارك في الجلسة الافتتاحية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ونظيراه الأردني أيمن الصفدي، والمصري بدر عبد العاطي، إضافة إلى المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان.وتناقش الاجتماعات عدداً من الملفات على مدى اليومين القادمين، تتناول التجارة العالمية، والأزمات الإقليمية، والتحول في مجال الطاقة.كما تناقش الاجتماعات أمن طرق التجارة البحرية، وجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والأمن النووي، فضلاً عن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة والتعاون الاقتصادي.ويشارك بالاجتماعات مسؤولون عرب وأوروبيون بينهم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إضافة إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونائب رئيس الوزراء الكويتي فهد سعود الصباح.وتأسس مؤتمر ميونخ للأمن عام 1963، ويعد أكبر وأهم المؤتمرات التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويستقبل في دورته السنوية بألمانيا المئات من القادة وصناع القرار من مختلف دول العالم.