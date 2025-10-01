يسر شركة بن داود القابضة (تداول: 4161)، أن تعلن إتمام الاستحواذ على 51% من حصص شركة مثلث الألعاب، وهي شركة رائدة في توزيع الألعاب لأكثر من 30 عامًا من الخبرة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

يتماشى هذا الاستحواذ مع التوجه الاستراتيجي لشركة بن داود القابضة بتنويع وتوسيع قطاعي التوزيع والتجزئة وتعزيز حضور منتجاتها، من خلال زيادة تنوع المنتجات ودمج مجموعة ألعاب مثلث الألعاب ضمن قطاع التوزيع من خلال شركة الجميرا للاستفادة من كفاءة التشغيل وتحقيق وفورات التشغيل، وتهدف شركة بن داود القابضة من خلال هذا الاستحواذ إلى:

• تقديم مجموعة متنوعة من الألعاب، وتعزيز الوعي الثقافي بين الأطفال وتحسين قدراتهم المعرفية والتعليمية.

• تعزيز البنية التحتية للبيع بالتجزئة التي تمتلكها شركة بن داود القابضة لتوفير وصول نطاق واسع من منتجات مثلث الألعاب إلى جميع أنحاء المملكة.

• الاستفادة من الموارد المشتركة لسلاسل الإمداد الحالية ونقاط القوة في قطاع التوزيع من خلال شركة الجميرا للتجارة وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة بن داود القابضة، لتوسيع حضور منتجات مثلث الألعاب في السوق، مع دمج العمليات بسلاسة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتحقيق الكفاءة في التكاليف.

توجّه استراتيجي

خطوة استراتيجية

فصل جديد

يأتي هذا الاستثمار ضمن التوجه الاستراتيجي لشركة بن داود القابضة نحو دعم تطوير منتجات توفر بيئة ترفيهية وتعليمية متكاملة للأطفال، من خلال تقديم تجارب ترفيهية تفاعلية تسهم في تطوير المهارات الذهنية والحركية وتعزيز جودة الحياة. ويركّز هذا التوجه على توفير بدائل مبتكرة وفعّالة للألعاب الإلكترونية، عبر توفير ألعاب حركية محفّزة تعزز التفاعل والنشاط البدني، وتسهم في توفير حلول تعليمية وترفيهية مشجعة على التفاعل والتواصل.وعلق الدكتور عبدالرزاق بن داود، رئيس مجلس إدارة شركة بن داود القابضة: «يمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية محورية في مسيرتنا نحو تحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتنا الريادية في السوق السعودية. فهذا الاستحواذ يجسد التزامنا بتنفيذ خططنا التوسعية في قطاعي التجزئة والتوزيع، ويأتي جزءًا من رؤيتنا الهادفة إلى تنويع محفظة أعمالنا وتوسيع نطاق أنشطتنا بما يواكب تطلعات عملائنا، ويدعم خطتنا لتكون من كبرى شركات التوزيع بالمملكة. إن دمج منتجات مثلث الألعاب ضمن منظومتنا التجارية، مدعومًا بشبكة توزيعنا التي تضم أكثر من 100 متجر، يعزز قدراتنا التشغيلية ويقوي سلاسل الإمداد لدينا، مما يتيح لنا تقديم تجربة تسوق أكثر تكاملاً وتنوعًا. وبهذه الخطوة، نرسخ مكانتنا بحيث ستصبح شركة مثلث الألعاب أكبر شركة توزيع ألعاب في المملكة، في انسجام تام مع خططنا الاستراتيجية الرامية إلى التوسع المدروس، ورفع كفاءة عملياتنا، وتعزيز مركزنا التنافسي في قطاعي التجزئة والتوزيع».وعلق الرئيس التنفيذي لشركة مثلث الألعاب صبري الكثيري: «إن توحيد الجهود مع شركة بن داود القابضة يمثل فصلًا جديدًا ومثيرًا لشركة مثلث الألعاب. ومع توسع متاجر بن داود القابضة الواسع في مجال التجزئة وقدرات التوزيع لشركة بن داود القابضة، سنتمكن من توسيع نطاق وجودنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومواصلة مهمتنا المتمثلة في جلب الفرح والخيال إلى مغامرات الأطفال في جميع أنحاء المملكة».

كجزء من هذا الاستحواذ، تلتزم شركة بن داود القابضة وشركة مثلث الألعاب بتحقيق انتقال سلس للموظفين والعمليات على حد سواء.

تعتبر شركة بن داود القابضة (رمز تداول: 4161)، رائدة لمبيعات التجزئة، بما في ذلك شبكة توزيع تدعم سلسلة التوريد الخاصة بها، وتوظف الشركة حلول تقنية المعلومات في عملياتها الأساسية، وتستحوذ بشكل استراتيجي على شركات لتعزيز مكانتها في السوق، والاستفادة من استثماراتها في دعم النمو المستدام على المدى الطويل. وانطلاقا من رؤيتها للنمو المستدام. وتواصل بن داود القابضة تطوير قطاع مبيعات التجزئة من خلال الابتكار المستمر والتزامها الثابت لتحقيق التميز في أعمالها من خلال العلامات التجارية التالية:

بن داود: واحدة من أقدم العلامات التجارية الرائدة في تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، وتركز في أولوياتها على تحقيق قيمة استثنائية مقابل المال، وتقديم خدمات متميزة للعملاء، مما يجعلها مركز التسوق المتميز للمتسوقين.

الدانوب: تصنف الدانوب بأنها علامة تجارية راقية لتجارة التجزئة، وأصبح اسمها مرادفًا للجودة والفخامة، وهي تقدم مجموعة واسعة من المنتجات العضوية والمتخصصة، كما تلبي احتياجات العملاء المميزين الذين يستهدفون الحصول على عروض متميزة.

بن داود داش والدانوب داش: تعتبر أسواق بن داود والدانوب من الشركة الرائدة في أعمال المتاجر السريعة، وتمتلك متاجر في محطات قطار الحرمين السريع. وتعرض هذه المتاجر منتجات مستوردة عالية الجودة منتقاة بعناية، مما يوفر المزيد من الراحة للمتسوقين أثناء التسوق.

ايكون: هي وكالة دولية تقدم خدمات تسويقية من خلال المؤثرين، تتخذ من مدينة باريس مقرًّا لها، وتقدم حلولًا شاملة فيما يتعلق بالاستراتيجيات والمواهب والإدارة وإنتاج المحتوى والإشراف، وتركز في أعمالها على العلامات التجارية الفاخرة في العالم، ولها حضور في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

شركة التطبيقات الدولية المحدودة: هي الشركة المطورة والمشغلة لقنوات التجارة الإلكترونية لأسواق الدانوب وأسواق بن داود، وتعمل على توسعة شبكتها من المتاجر المغلقة في المملكة، ولا تستهدف الشركة فقط الوصول بنسبة التسليم الفوري لمبيعاتها إلى 100%، ولكنها تستهدف أيضا تعزيز تجربة العملاء، وهي بالإضافة إلى ذلك توفر خدمات الدعم الرقمي لأسواق بن داوود وأسواق الدانوب، كما تشرف على تنفيذ برنامج الولاء للعملاء، حيث توفر لأسواق بن داوود وأسواق الدانوب الأدوات اللازمة لاتخاذ القرارات ومشاركة العملاء بالاستناد على المعطيات.

شركة الجميرا للتجارة: تعمل الشركة في مبيعات الجملة والتجزئة والتوزيع، وتدير أعمالها من خلال أربعة أقسام هي حقائب السفر والمواد الغذائية وألعاب الأطفال والأجهزة المنزلية، حيث تمتلك حقوق توزيع لكل منها للعلامات التجارية المشهورة دوليًا.

صيدليات زهرة الروضة المحدودة: تعمل صيدليات زهرة الروضة في قطاع التجزئة للأدوية ويقع مقرها الرئيسي في الرياض، المملكة العربية السعودية. تركز سلسلة الصيدليات على توفير منتجات وخدمات الرعاية الصحية للعملاء، بما في ذلك الأدوية التي تستلزم وصفة طبية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، والمستلزمات الطبية، ومنتجات الرعاية الصحية، ومستلزمات العناية الشخصية. حاليًا، تمتلك صيدليات زهرة الروضة 176 صيدلية منتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

كما يذكر أن شركة مثلث الألعاب تملك خبرةً تزيد عن 30 عاماً في مجال تطوير وتوزيع ألعاب الأطفال بما لديها من فريق عمل متمرس وشبكة خدمات لوجستية وتحظىى بمكانةٍ متميّزةٍ في دول مجلس التعاون الخليجي.

تلتزم شركة مثلث الألعاب من خلال ما تقدّمه من منتجات بالابتكار ومراعاة اشتراطات السلامة وتعزيز وسائل التعليم من خلال الترفيه وتوفير منتجات لمساعدة الآباء والأمهات على العناية بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والتركيز على الالعاب الحركية وتساهم فى التخفيف من آثار التوحد لدى الأطفال وتحرص على النزاهة في كل ما تقوم به.

تعد شركة مثلث الألعاب مورداً رئيسيًّا لجميع محلات بيع الألعاب بالتجزئة والمواقع الالكترونية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.